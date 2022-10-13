روجينا بسالي عن نبيلة عبيد: موهبة عظيمة والحكاية ماوقفتش عندها.. والفنانة ترد

نشرت المخرجة روجينا بسالي، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، منشورا عبرت فيه عن تقديرها لمشوار الفنانة القديرة نبيلة عبيد.

وقالت روجينا بسالي: مشوار كبير ورحلة مليانة نجاحات وأدوار مهمة وأفلام كبيرة، تاريخ حقيقي حضور وقبول وموهبة عظيمة وحقيقية بدون تعالي ولا شعور بالاستحقاق المزيف.. عارفة قدرها وقيمتها وفاهمة إن الحكاية ماوقفتش عندها وإن في فنانات في أجيال بعدها حقهم يكون لهم تاريخهم ومشوارهم المستقل بدون مقارنات ولا احباطات من أجيال سابقة، عندها وعي حافظ على إتزان تصريحاتها وعلى علاقتها بالمحيطين وبفنانات من أجيال جديدة، ست محبوبة وودودة وراقية، محترمة نفسها وتاريخها.. كبيرة جدًا بأفعالها وتصرفاتها وست تتحب على كل المستويات ده غير إنها صديقة جميلة وموجودة دايمًا جنب الصغير قبل الكبير.. محبتها مش محتاجة مناسبة".

نبيلة عبيد ترد :

ومن جانبها ردت الفنانة نبيلة عبيد علي منشور المخرجة روجينا بسالي عبر صفحتها الرسمية علي إنستجرام، قائلة : "المخرجة السينمائية الشابة الشاطرة روجينا بسالي....صاحبة خطوات رائعة وعدد من الأفلام السينمائية المميزة وأهمهم حكاية سناء عن قصة حياة القديره سناء جميل وغيرها من الأفلام الحلوة شكرا روجينا.....مساكم ورد.

وكان آخر اعمال المخرجة روجينا بسالي هو الفيلم الروائي القصير كان لك معايا والذي حصدت من خلاله العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات الدولية وقام ببطولة الفيلم محمود قابيل وصفية العمري وأسامة اسعد ومنة جلال ودارت احداثه في إطار رومانسي .

