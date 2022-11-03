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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل جلسة الحوار الوطني.. أعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية |صور

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية يستقبل أعضاء التنسيقية

 

استقبل الدكتور عادل مبارك القائم بعمل رئيس جامعة المنوفية الأهلية وفدا من نواب مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسية وذلك قبل توجههم إلى كلية التربية بجامعة المنوفية لعقد جلسة نقاشية حول الحوار الوطنى وذلك فى ظل الاهتمام المشترك بين الجامعات والتنسيقية لمناقشة أهم القضايا التى تهم المجتمع المصرى فى ظل الحوار الوطنى، وتسليط الضوء على أهم المشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية، وعرض محاور هامة تشمل تقييم قانون مباشرة الحقوق السياسية ومدى الحاجة لتحديثه، واتساق التشريعات والإجراءات التنفيذية مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الحقوق السياسية (العمل الطلابي، النقابى) وتوصيات لتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية المخاطبة للعمل السياسي.

رحب مبارك بالوفد الذى يضم النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ، النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، النائب أحمد قناوى عضو مجلس الشيوخ، النائب هيام الطباخ عضو مجلس النواب، وأعضاء اللجنة التنسيقية: محمد غنيم، محمد القاضى، شادى الكردى فى رحاب جامعة المنوفية الأهلية الإنجاز الذى تحقق على أرض المحافظة.

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 واصطحب الوفد فى جولة تفقدية للموقع العام والمنشآت والمدرجات والمعامل وقاعات التدريس.

وأكد مبارك أن جامعة المنوفية الأهلية وغيرها من الجامعات الأهلية التى تم افتتاحها هذا العام تعد من المشروعات التعليمية الهامة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، وهى جامعات غير هادفة للربح تهدف إلى إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، فضلاً عن إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بها لمواكبة التطور المُعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي، والمُساهمة في تنمية المدن الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدا عن التخصصات التقليدية.

وأشاد الوفد بالموقع الاستراتيجى للجامعة الذى يتوسط العديد من المحافظات ويقع على طريق مصر اسكندرية الزراعى مما يسهل الوصول إليه، كما أشادوا بحجم المنشآت والتجهيزات التى تمت فى وقت قياسي بفضل دعم رئيس الجمهورية واهتمامه البالغ بتطوير منظومة التعليم العالي.

رافق رئيس الجامعة فى الزيارة الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور إبراهيم هاشم منسق برنامج كلية الهندسة، الدكتور تامر غانم منسق برنامج كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي، اللواء عماد المسيدى مدير عام الأمن الداخلى، خالد عجور مدير عام العلاقات العامة والإعلام.

اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
اعضاء التنسيقية يتفقدون جامعة المنوفية الأهلية
محافظة المنوفية جامعة المنوفية الأهلية جامعة المنوفية تنسيقية شباب الاحزاب الحوار الوطني

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