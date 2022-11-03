غدا.. ويجز يشارك جمهوره عالمه الخاص في مركز المنارة

يحتفل غدا ويجز مع جمهورة بمركز المنارة، بالوصول إلى نقطة مضيئة من مسيرته الفنية منذ انطلاقه، بالتعاون مع شريكه الرسمي TMTM Live، حيث يقدم حدث يعتبر الأول من نوعه، تحت عنوان "تجربة ويجز"، والتي من خلالها سوف يبحر الجمهور في رحلة داخل عقل ويجز ليشاركه عالمه الخاص، من خلال عرض بصري مبهر، يلقي من خلاله الضوء على أحلامه والأمنيات التي جاء بها صغيرا من الإسكندرية إلى القاهرة.

ويعد هذا الحفل تطورا كبيرا لشكل وأفكار وتنفيذ الحفلات الموسيقية في مصر، مستعينا فيه بأحدث التكنولوجيا العالمية، التي تجعل الجمهور في قلب الحدث مستمتعا بكل تفاصيله الدقيقة المصممة باحترافية وإتقان.



يعكس الحدث مسيرة ويجز الفنية التي بدأها من الورديان بالإسكندرية في أواخر 2017 ، من صوت الشباب الجديد في اغنية TNT الى صناعة ظاهرة ثقافية مع "دورك جاي"، ثم الانطلاق لتحقيق العالمية خارج مصر، صنع ويجز تجربة ومسيرة خاصة مع جمهوره الذي آمن به كموهبة ونوع موسيقي جديد يمثل المستقبل في مصر، عبر عنها "ويجز" بكلمات ومعاني قريبة من الشارع المصري، وتعبر بشكل صادق عن مشاعر وصراعات الجيل الجديد من الشباب.