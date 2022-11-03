عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. ويجز يشارك جمهوره عالمه الخاص في مركز المنارة

صدى البلد

يحتفل غدا ويجز مع جمهورة بمركز المنارة، بالوصول إلى نقطة مضيئة من مسيرته الفنية منذ انطلاقه، بالتعاون مع شريكه الرسمي TMTM Live، حيث يقدم حدث يعتبر الأول من نوعه، تحت عنوان "تجربة ويجز"، والتي من خلالها سوف يبحر الجمهور في رحلة داخل عقل ويجز ليشاركه عالمه الخاص، من خلال عرض بصري مبهر، يلقي من خلاله الضوء على أحلامه والأمنيات التي جاء بها صغيرا من الإسكندرية إلى القاهرة.

 

ويعد هذا الحفل تطورا كبيرا لشكل وأفكار وتنفيذ الحفلات الموسيقية في مصر، مستعينا فيه بأحدث التكنولوجيا العالمية، التي تجعل الجمهور في قلب الحدث مستمتعا بكل تفاصيله الدقيقة المصممة باحترافية وإتقان.


يعكس الحدث مسيرة ويجز الفنية التي بدأها من الورديان بالإسكندرية في أواخر 2017 ، من صوت الشباب الجديد في اغنية TNT الى صناعة ظاهرة ثقافية مع "دورك جاي"، ثم الانطلاق لتحقيق العالمية خارج مصر، صنع ويجز تجربة ومسيرة خاصة مع جمهوره الذي آمن به كموهبة ونوع موسيقي جديد يمثل المستقبل في مصر، عبر عنها "ويجز" بكلمات ومعاني قريبة من الشارع المصري، وتعبر بشكل صادق عن مشاعر وصراعات الجيل الجديد من الشباب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل كاملة .. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

مفيش وقت تقلب وشك.. شوبير يوجه رسالة هامة لنجم الأهلي

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

غريب وعجيب .. شوبير يفتح النار على فيريرا مدرب الزمالك

سيدة أمام قاضي الأسرة عن زوجها: بيقولي هنزل أصلي ويروح لجارتي الشقة

بعد رفع الفائدة.. انخفاض حاد في سعر الدولار عالميًا

ترشيحاتنا

فيتوريا في مأزق.. الإصابات تضرب دفاع منتخب مصر قبل معسكر نوفمبر

8896 شركة بـ النمسا تطالب برفع فوري للعقوبات المفروضة على روسيا

3 شباب يعتدون على فتاة بالغربية بزعم توفير فرصة عمل

وزيرة التخطيط تعلن إطلاق مبادرة القرية الخضراء وفق أحدث المعايير البيئية العالمية

الوفد الروسي يستأنف عمله.. 120 سفينة في انتظار التحرك من مضيق البوسفور

التعاون: وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر2022: هتحب جديد

نبْتة مدهشة مقوي جنسي خارق و تحافظ على صحة المفاصل

تضخم القلب..هل هو مؤشر على وجود حالة مرضية أخرى

غير مكلف ومكوناته بمطبخك.. تعرف على طريقة عمل إفطار المشاهير

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ