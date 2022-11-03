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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوفد الروسي يستأنف عمله.. 120 سفينة في انتظار التحرك من مضيق البوسفور

سفن الشحن
سفن الشحن

أعلن مركز تنسيق تصدير الحبوب، الذي يدير عمليات صفقة الحبوب في البحر الأسود باسطنبول، اليوم الخميس، تفتيش 120 سفينة شحن تمهيدا لخروجها من مضيق البوسفور.

وأكدت الأمانة العامة للأمم المتحدة في المركز أن الوفد الروسي استأنف العمل في مركز التنسيق المشترك وانضم إلى عمليات تفتيش السفن اليوم، الخميس.

وقالت إن قائمة انتظار عمليات التفتيش قد تقلصت بشكل كبير، حيث يوجد حاليا أكثر من 120 سفينة في انتظار التحرك، وخاصة تلك التي تخطط لرحلة داخلية.

وعلقت روسيا مؤقتا مشاركتها في المبادرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة يوم السبت بعد ما قالت إنه هجوم كبير بطائرة مسيرة على سفنها واستأنفت مشاركتها في الاتفاق، أمس الأربعاء، بعد أن تعهدت أوكرانيا بعدم استخدام ممر معين على البحر الأسود لمهاجمة القوات الروسية، حسبما أعلنت الدفاع الروسية.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أوكرانيا ملتزمة رسميا باستخدام ممر الشحن الآمن بين جنوب أوكرانيا وتركيا "حصريًا وفقًا لبنود" الاتفاقية.

وقالت الوزارة: "يعتقد الاتحاد الروسي أن الضمانات التي تلقاها تبدو كافية حاليا، ويستأنف تنفيذ الاتفاقية".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن وساطة الأمم المتحدة وتركيا ضمنت استمرار تعاون روسيا.

وقالت الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، إنها لم تستخدم ولا تخطط لاستخدام ممرات الحبوب في أغراض عسكرية، مؤكدة أنها لم تقدم أي تنازلات خارج اتفاقية الحبوب لإعادة روسيا إليه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو،  اليوم الخميس، إن أوكرانيا لم تتعهد بأي التزامات جديدة تتجاوز شروط الاتفاق الموقع في يوليو  للإفراج عن صادرات الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود عقب العملية العسكرية الروسية.

وكتب المتحدث منشور على فيسبوك قال فيه إن أوكرانيا لم تستخدم فقط "ممر" حبوب البحر الأسود لأغراض عسكرية، ولم تكن تنوي القيام بذلك على الإطلاق.

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