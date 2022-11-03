جمعية أبناء سيوة تشارك في مؤتمر السياحة والحفاظ على البيئة بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية مؤتمرا حول دور المجتمع المدنى في التنمية الاجتماعية، حيث أقيمت الجلسة الثالثة لمؤتمر "عام المجتمع المدني.. التنمية والشراكة في الجمهورية الجديدة"، الذي نظمته مكتبة الإسكندرية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، بعنوان “دور الجمعيات الأهلية في التنمية المجتمعية”.



وأدار الجلسة الدكتور فتحي أبو عيانة، أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة الإسكندرية، وتحدث يحيي إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة "جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة"، عن دور الجمعية في دعم المجتمع السيوى وتنميته من خلال دعم العاملين بقطاع السياحة والحرف اليدوية، وتنمية المجتمع المحلي من خلال دعم المرأة وتسويق منتجاتها من أعمال الخياطة والتطريز ، والفضه ، وأعمال الخوص والجريد ، والفضه ، والمنتجات الغذائية .

وأشار إلى دور الجمعية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بقطاع السياحة ، ودور الجمعية في القطاع الصحى وتطرق إلى التحديات التي تواجه سيوة خاصة في مجال الصحة بالرغم من الدور الذي تقوم به الجمعية في هذا الصدد.

جاء المؤتمر بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وممثلى المجتمع المدني ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .