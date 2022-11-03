ترجمة حقيقية لعنوان قمة المناخ.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء بمؤتمر المشروعات الخضراء

ألقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره بمؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، متحدثا فيها عن المبادرة.

مدبولي: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي ترجمة حقيقية لعنوان قمة المناخ

تقدّم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر والتقدير لكل فريق العمل الذي قام على تنظيم مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأضاف أنه على بعد أيام قليلة من بدء قمة المناخ فى مصر، التي تستضيفها مصر فى فترة شديدة الدقة وسط ظروف العالم كله لم يمر بها من قبل.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قمة المناخ فى مصر والتي تعقد بداية الأسبوع أخذت عنواناً مهمًا جدًا من الانتقال من مرحلة التعهدات إلى المشروعات التي تنفذ لمواجهة مشكلة التغير المناخي، لافتا إلى أن تلك المبادرة الوطنية تأتي ترجمة حقيقية لعنوان قمة المناخ.

مدبولي: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ستعقد بشكل سنوي لخلق روح تنافسية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر تمتلك حجما كبيرا من المشروعات ورؤية واضحة تنفذ بالفعل لمواجهة التغيرات المناخية وتتبنى كافة معايير الاستدامة مقسمة لستة محاور كبرى ، صغرى ، ناشئة ، مشروعات غير هادفة للربح ، مشروعات للمرأة.

وأضاف أن مشروعات المبادرة تضمنت ملفات منها إعادة تدوير البلاستيك، والطاقة المتجددة، والغذاء، وتحلية المياه، وهى قضايا تمس كافة دول العالم، وحجم هذه المشروعات تمضى قدما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومن المقرر أن تعقد هذه الفعالية سنويا لخلق روح تنافسية بين الشباب.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يشهد فعاليات المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمقرر مشاركتها ضمن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وعدد من الوزراء والخبراء.

مدبولي: تلقي 6000 مشروع بالمبادرة الخضراء دليل على امتلاك مصر ذخيرة جيدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 6281 مشروع وهذا يعين أن مصر لديها ذخيرة جيدة من المشروعات، متابعًا أن هذا يؤكد المسار الذي تبنته الحكومة في إطار رؤية مصر 2030 والتي تعد ترجمة حقيقية لكل أهداف التنمية المستدامة الـ 17 الذي تم إطلاقها من قبل الأمم المتحدة.



وأضاف أن الدولة من خلال هذا الحجم الكبير من المشروعات تُعلن أنها واحدة من الدول الملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن لها رؤية حقيقة واضحة ومترجمة في مشروعات بالفعل يتم تنفيذها، وهذه رسالة غاية في الأهمية لكافة المؤسسات.