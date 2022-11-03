عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ترجمة حقيقية لعنوان قمة المناخ.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء بمؤتمر المشروعات الخضراء

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

ألقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره بمؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، متحدثا فيها عن المبادرة.

مدبولي: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي ترجمة حقيقية لعنوان قمة المناخ 

تقدّم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بالشكر والتقدير لكل فريق العمل الذي قام على تنظيم مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأضاف  أنه على بعد أيام قليلة من بدء قمة المناخ فى مصر، التي تستضيفها مصر فى فترة شديدة الدقة وسط ظروف العالم كله لم يمر بها من قبل.

وتابع  الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قمة المناخ فى مصر والتي تعقد بداية الأسبوع أخذت عنواناً مهمًا جدًا من الانتقال من مرحلة التعهدات إلى المشروعات التي تنفذ لمواجهة مشكلة التغير المناخي، لافتا إلى أن تلك المبادرة الوطنية تأتي ترجمة حقيقية لعنوان قمة المناخ.

مدبولي: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ستعقد بشكل سنوي لخلق روح تنافسية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر تمتلك حجما كبيرا من المشروعات ورؤية واضحة تنفذ بالفعل لمواجهة التغيرات المناخية وتتبنى كافة معايير الاستدامة مقسمة لستة محاور كبرى ، صغرى ، ناشئة ، مشروعات غير هادفة للربح ، مشروعات للمرأة.
وأضاف أن مشروعات المبادرة تضمنت ملفات منها إعادة تدوير البلاستيك، والطاقة المتجددة، والغذاء، وتحلية المياه، وهى قضايا تمس كافة دول العالم، وحجم هذه المشروعات تمضى قدما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومن المقرر أن تعقد هذه الفعالية سنويا لخلق روح تنافسية بين الشباب.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يشهد فعاليات المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمقرر مشاركتها ضمن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وعدد من الوزراء والخبراء.

مدبولي: تلقي 6000 مشروع بالمبادرة الخضراء دليل على امتلاك مصر ذخيرة جيدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 6281 مشروع وهذا يعين أن مصر لديها ذخيرة جيدة من المشروعات، متابعًا أن هذا يؤكد المسار الذي تبنته الحكومة في إطار رؤية مصر 2030 والتي تعد ترجمة حقيقية  لكل أهداف التنمية المستدامة الـ 17 الذي تم إطلاقها من قبل الأمم المتحدة.

وأضاف  أن الدولة من خلال هذا الحجم الكبير من المشروعات تُعلن أنها واحدة من الدول الملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن لها رؤية حقيقة واضحة ومترجمة في مشروعات بالفعل يتم تنفيذها، وهذه رسالة غاية في الأهمية لكافة المؤسسات.

رئيس مجلس الوزراء المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء قمة المناخ مشكلة التغير المناخي مواجهة مشكلة التغير المناخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

مفيش وقت تقلب وشك.. شوبير يوجه رسالة هامة لنجم الأهلي

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

غريب وعجيب .. شوبير يفتح النار على فيريرا مدرب الزمالك

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

ترشيحاتنا

فرصة ذهبية تشمل الهندسة.. وظائف شاغرة في السعودية| اعرف الشروط

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة كشري التحرير يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

أعلى وتيرة منذ عام 1989.. بريطانيا ترفع معدلات الفائدة 75 نقطة

أثناء تحضير مواد كيميائية.. إصابة 5 عاملات باختناق داخل كلية اقتصاد منزلي المنوفية

٤ هدايا من وزارة الاتصالات للحاضرين بمؤتمر شرم الشيخ قبل بدء فعاليات قمة المناخ COP27

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيناس عز الدين تلاحقها الأزمات ومنعها من العودة لـ مصر أبرزها

بعد نقلها إلى المستشفى| 10 صور لـ المطربة إيناس عز الدين .. شاهد

تعرفي عليها.. خطوات غير متوقعة لتنظيف المناشف

التفاصيل الكاملة لإصابة شيكابالا ومدة غيابه عن الملاعب

فيديو

الذهب عيار 18 يتجاوز ألف جنيه.. وسعر الدولار بعد قرار الفدرالي الأمريكي

عكس المتوقع .. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

50 جنيها للمتر.. تعرف على القانون الجديد لتقنين مخالفات البناء.. فيديو جراف

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ