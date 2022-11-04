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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خير الطبيعة.. بذور البقدونس تخلصك من الدهون المتراكمة بالجسم و الوزن الزائد

بذور البقدونس لعلاج
بذور البقدونس لعلاج العديد من الامراض

بذور البقدونس فرصة أمام المرأة من أجل التخلص من الدهون المتراكمة بالجسم أو الوزن الزائد ، ويعد ذلك أمر هام لكل السيدات للوصول إلي الوزن المثالي .. حيث تحتوي بذور البقدونس على البروتين والدهون والكربوهيدرات .

ويعد البقدونس من أشهر النباتات التي تحتوي على الكالسيوم والزنك والحديد والبوتاسيوم والصوديوم والفولات والثيامين.

حيث تعرف بذور البقدونس على مستوى شعبي بفضل الفوائد التي تمد الجسم بها، ويتم تحضيرها عن طريق نقع البذور في الماء ثم غليها على النار، وتترك لتهدأ ثم يضاف العسل أو السكر للمشروب ويتم تناوله مرة صباحاً ومرة قبل النوم.


لذا فإن مشروب مغلي بذور البقدونس من أهم المشروبات الصحية التي تساعد على تحسين صحة الجسم بشكل عام، بالإضافة لدوره الهام في التخلص من الوزن الزائد.


، ويجب تناول مشروب مغلي بذور البقدونس مرتين يومياً كنظام صحي وممارسة الرياضة يساعد على مكافحة السمنة والتخلص من الوزن الزائد في مدة مثالية.

 

للتنحيف:
وتحتوي بذور البقدونس على نسبة قليلة للغاية من السعرات الحرارية مما يجعله مشروباً مميزاً للصحة والتنحيف، وتحمي من تراكم الدهون بالجسم   كما يساعد مشروب مغلي بذور البقدونس على تقليل الشهية وتناول كميات قليلة من الطعام، ويساعد كذلك على التخلص من الماء الزائد بالجسم المتسبب بزيادة الوزن.

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات الطبية والعطرية  ان بعض الأبحاث  تشير إلى أن بذور البقدونس قد تساعد في منع حصوات الكلى، لذا فهو يعتبر من أفضل المشروبات المدرة للبول، كما تخلص الجسم من السموم وتنقيه.

كما تستخدم بذور البقدونس كطريقة طبيعية للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم.  

حيث أكدت بعض الدراسات الحديثة قد  أن بذور البقدونس قد يكون له خصائص مضادة لمرض السكر ويمكن أن تساعد في تحسين التحكم في  مستويات السكر في الدم.

وقد ثبت أيضًا أن بذور البقدونس تعمل كمدر طبيعي للبول ، مما يزيد من التبول ويمنع زيادة الأملاح في الجسم.، وتساهم بذور البقدونس في تقليص نسبة الأملاح في الجسم عن طريق إدرار البول. كما تساعد بذور البقدونس على منع تورم الجسم نتيجة لزيادة الأملاح.

يمكن لإضافة بذور البقدونس لحميتك أن يساعدك على مقاومة مرض السرطان، فبذور هذا النوع من النباتات تحوي كميات مرتفعة من الفلافونويدات (Flavonoids)، وهي مركبات قد تمتلك خواص مقاومة لمرض السرطان، إذ قد تساعد على: 

تخفيف حدة الإجهاد التأكسدي، و تثبيط نمو الخلايا السرطانية ، خاصة سرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم (Colorectal cancer).

 

 

الدورة  الشهرية

يمكن لاستعمال بذور البقدونس أن يعود بالنفع على الدورة الشهرية للمرأة وصحتها الإنجابية، إذ قد يكون لهذه البذور قدرة على،  تنظيم الدورة الشهرية ومقاومة اضطراباتها، مثل حالة انقطاع الطمث (Amenorrhea) ، و تخفيف حدة الآلام التي قد تسببها الدورة الشهرية للمرأة، ومقاومة ظهور أعراض المتلازمة السابقة للحيض. 

و في حال معاناة المرأة  من فقر الدم  أثناء الحمل أو كنت تعانين من نقص الحديد، فإن إضافة البقدونس إلى نظامك الغذائي أثناء الحمل يمكن أن يكون مفيدًا.

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البقدونس يخلصك الدهون الوزن الزائد

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