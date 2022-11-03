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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا ترد على تصريحات أردوغان بشأن موقفها تجاه حرب أوكرانيا

المانيا وروسيا
المانيا وروسيا

نفى مجلس الوزراء الألماني تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تغيير موقف المستشار الألماني أولاف شولتس تجاه روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة “دي فيلت”، عن ممثل الحكومة الألمانية قوله، “كرر شولتس في المحادثة موقفه بأن على روسيا سحب قواتها من أوكرانيا والدخول في مفاوضات سلام مع كييف".

بالأمس، وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، غيّر موقفه بشأن الحرب في أوكرانيا، ويؤيد حاليا البحث عن لغة مشتركة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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وقال أردوغان: "دبلوماسية القادة تحظى بأهمية حاسمة لحل المشكلات، وحتى المستشار الألماني شولتس، اتخذ موقفا مختلفا تماما قبل شهر تجاه بوتين، والآن غير موقفه تجاه روسيا ودعا إلى البحث عن صيغة مشتركة".

ولفت أردوغان إلى أن بوتين أظهر نهجا بنّاء تجاه مسألة استئناف عمل صفقة الحبوب، مضيفا "السيد بوتين والسيد زيلينسكي أظهرا نهجا بنّاء، وأنا ممتن لهما".

روسيا أردوغان المانيا أوكرانيا بوتين شولتس

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