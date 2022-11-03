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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ السبعينيات

أرشيفية
أرشيفية

أكد حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي، اليوم الخميس، أن الاضطرابات التي تعصف باقتصاد بريطانيا أسوأ مما حدث في أزمة السبعينيات.

قال بيلي في مؤتمر صحفي، إن الحرب في أوكرانيا واضطراب سلاسل التوريد في أعقاب الوباء كان لهما تأثير أكبر على الدخل الحقيقي من أزمة الطاقة التي حدثت قبل أربعة عقود.

وأكد بيلي أن "هذه صدمة كبيرة، إذا قورنت هذه الحالة بالحالة التي حدثت في السبعينيات، وتمت مقارنة هذا العام بالسنوات الفردية في السبعينيات، وكذلك السياسات الحكومية التي تلعب دورا هنا فيما يتعلق بأسواق الطاقة، فإن هذه الصدمة أكبر من أي عام شهدناه في السبعينات".

وذكرت وكالة “بلومبرج” أن التصريحات الصادرة عن حاكم بنك إنجلترا تؤكد الأسباب التي جعلت البنك يتخذ نهجا أكثر حذرا تجاه رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

ورفع بنك إنجلترا، اليوم الخميس، سعر الإقراض القياسي لأعلى معدل له منذ 33 عامًا، لكنه تراجع عن توقعات السوق بشأن الزيادات السريعة الأخرى.

قال بيلي إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تواجهان ظروفا مختلفة للغاية، حيث من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في أوروبا إلى تقييد الاقتصاد.
 

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