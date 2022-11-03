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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأحد.. يوسف القعيد في لقاء جديد بصالون نجيب محفوظ بالهناجر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستضيف قاعة سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون نجيب محفوظ، والذي يديره الروائي الكبير الأستاذ يوسف القعيد، لمناقشة رواية "اللص والكلاب" أحد أبرز مؤلفات أديب نوبل الخالدة، وذلك السادسة مساء الأحد 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة الناقد أحمد سعد الدين، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما.

يعقب اللقاء عرض فيلم اللص والكلاب، المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب نجيب محفوظ، إخراج كمال الشيخ، والذي عرض للمرة الأولى عام 1962، وتدور أحداثه حول سعيد مهران، ذلك اللص عتيد اﻹجرام، يتخذ من رؤوف علوان قدوته في الحياة، خاصة بعدما نصحه أن الانسان لابد أن يحصل علي مايريد بأي وسيلة يراها، وأثناء تنفيذه إحدى السرقات، يبلغ صبيه عليش سدره عنه لكي يتزوج من زوجة سعيد بعد سجنه، وتتصاعد الأحداث في إطار درامي مثير.

صالون نجيب محفوظ، أحد الأنشطة التى ينظمه متحف نجيب محفوظ الكائن بتكية محمد أبو الدهب بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ويديره ويشرف عليه الروائي الكبير الأستاذ يوسف القعيد، رئيس مجلس أمناء متحف نجيب محفوظ.

قاعة سينما الهناجر صندوق التنمية الثقافية صالون نجيب محفوظ يوسف القعيد رواية اللص والكلاب

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