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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة يوضح الفرق بين الولي والنبي

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الولي هو شعاع من نبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، ولا تجري على يده معجزات الى ان الخوارق التي تجري على يد الولي نسميها: كرامة.

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وأضاف جمعة عبر الفيسبوك، أن الناس على دوائر، ودائرة أولياء الله الصالحين دائرة يقول عنها الإمام السيوطي: إنها من فروض الكفايات. أي أنه يجب أن يكون في الأمة مَنْ يدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب 

وبين ان أولياء الله لا يُعَيَّنون في المناصب الرسمية بطريقةٍ رسمية؛ إنما الذي يُعَيَّنهم الله تعالى والخلق  فالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدًا نادى في الملأ الأعلى: إني أحب فلانًا فأحبوه، فيسمع جبريل ذلك ويبلغها للملائكة، والملائكة لِمَنْ دونهم، إلى أن تصل إلى الأرض، فيلقي الله عليه محبةً منه، فالناس تحبه.

واضاف وَمَنْ وفقه الله سبحانه وتعالى يسعى للأخذ منه، لأن يلتمس منه الدعاء، وكان النبي ﷺ إذا قابل عمر بن الخطاب، قال له: «أشركنا في صالح دعائك يا أُخِي». فعلمنا أن نسأل الدعاء من إخواننا؛ خاصة على ظهر الغيب.

علي جمعة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الإمام السيوطي أولياء الله

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