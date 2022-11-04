أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: لازم نجيب الخونة والمتآمرين من بره متكتفين بالسلاسل.. القباج: أتمنى خروج قمة المناخ بالصورة التي تليق بمصر وحجمها

نشر موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعة من برامج التوك شو ومنها.



مصطفى بكري : لازم نجيب الخونة والمتآمرين من بره متكتفين بالسلاسل ..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الخونة والمتأمرين على الوطن، لا بد من سرعة القبض عليهم، معلقا “لازم نجيبهم من بره متكتفين بالسلاسل و يتحاكموا فى مصر”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هؤلاء الخونة يصفون الشعب المصري بأقذر الألفاظ و يحرفون الحقائق، ويحرضون على قتل ضباطنا وجنودنا وأهلنا، ويحملون في قلوبهم سواد عظيم

القباج: أتمنى خروج قمة المناخ بالصورة التي تليق بمصر وحجمها ..فيديو

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنها تتمنى خروج قمة المناخ بشرم الشيخ بالصورة التي تليق بمصر وحجمها، مشيرة إلى أن هناك دعما من مؤسسات الدولة لإنجاح مؤتمر المناخ.

وقالت نيفين القباج، خلال لقاء لها لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن المجتمع المدني له خبرات عديدة في مجال التنمية المستدامة.

أحكام رادعة.. التموين تحذر التجار من احتكار السلع.. فيديو

أكد المهندس عبد المنعم خليل٫ رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين٫ أن الحكومة تعمل على قدم وساق لضبط الأسعار في الأسواق ومعاقبة المحتكرين.

وأضاف المهندس عبد المنعم خليل٫ رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين٫خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”٫ على قناة “المحور”٫: “لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والأرز يكفي لعدة أشهر”٫ موضحا: “تم الدفع بأكثر من 100 طن أرز في الأسواق على مستوى الجمهورية”.

علاء النهري: 52% من الشعوب لن يجدوا مياها للشرب إذا استمرت التغيرات المناخية

علق علاء النهري نائب رئيس المركزي الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، على إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اليوم .

وقال علاء النهري في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، إن المشروعات الخضراء الذكية مطلوبة في الفترة الحالية لمواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات ".

فيديو قريبا..محامي شيرين يفجر مفاجأة مدوية بعد خروجها من المستشفى.. فيديو

أكد المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبدالوهاب٫ أن المطربة شيرين خرجت من المستشفى النهاردة بناء على تصريح من مجلس الصحة النفسية.

وأضاف المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبدالوهاب٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام الناس”٫ على قناة “إم بي سي مصر”٫: “شيرين الآن في بيتها ومع بناتها وهتسجل فيديو تحكي فيه كل اللي حصل”٫ لافتا: “شيرين بصحة جيدة”.



لدينا فائض.. التموين تفضح دور أعداء الوطن في افتعال أزمة الأرز.. فيديو

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن المساحة التي زرعت بمحصول الأزر هذا العام وصلت لـ1.5 مليون فدان، تنتج 3.6 مليون طن أرز أبيض، في حين أن الاستهلاك يقدر بـ3.2 مليون طن، أي أن هناك فائض يُقدر بـ400 الف طن.

وتابع "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أعداء الوطن يريدون رفع أسعار الأزر لـ16 و17 جنيها بصورة غير ضرورية، مشيرًا إلى أن الوزارة ضخت سيارات متنقلة في كثير من المحافظات، لبيع شيكارة الأرز وزن 25 كيلو بـ300 جنيه.

زوجي بيضربني وابني الكبير طردني.. سيدة تبكي على الهواء.. فيديو

كشفت الحاجة سيدة، تفاصيل علاقتها بزوجها غير الجيدة، قائلة:" علاقتي بزوجي كانت سامة وأبنائي ضحية والدهم ".

وقالت سيدة في حوارها مع الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2"، :" زوجي كان يضربني جامد وكان بيبص للستات الثانية طوال حياتي معه ".



رئيس شعبة الدواجن يكشف عن السبب الحقيقي لرفع الأسعار

قال الدكتور عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن ارتفاع أسعار الأعلاف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن يباع الآن بـ34 جنيها، رغم أن التكلفة الفعلية تصل لـ38

وتابع "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة تحركت بشكل إيجابي في توفير مستلزمات الإنتاج، ورغم ذلك هناك ارتفاع حدث في أسعار الأعلاف مرتين، مشيرًا إلى أن مستورد خامات الأعلاف هو المسؤول عن ارتفاع الأسعار من عدمه.

رئيس شعبة مواد البناء: فوجئنا برفع المصانع لسعر طن الحديد 2000 جنيه

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن الشعبة تفاجأت في الأول من نوفمبر برسالة من معظم المصانع بزيادة أسعار الحديد بقيمة تقدر بــ2000 جنيه.

وتابع "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الشيء المدهش أن الأسعار العالمية في حالة انخفاض خلال الفترة الحالية، حيث انخفضت الخردة من 500 لـ367 دولارا، معقبًا: "بدل من خفض الأسعار، فوجئنا برفع الأسعار 2000 جنيه للطن".



فنانة شهيرة تفقد بصرها 6 أشهر وتعلن مفاجأة لجمهورها | فيديو

حلت الفنانة أمل رزق٫ ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر”.

وتحدثت الفناة أمل رزق٫ عن إصابتها بالعمى لمدة 6 شهور، قائله: "في 2013 زعلت وفي عصب في دماغي ضرب وفقدت بصري 6 شهور”.