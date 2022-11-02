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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لضخ الكميات المطلوبة.. وزير التموين: ننتج 93 مليار رغيف عيش في السنة

وزير التموين
وزير التموين

قال علي المصيلحي، وزير التموين، إن بند الخبز كلف الدولة، 20 مليار جنيه زيادة على الـ 51 مليارا المخصصة في الأساس؛ لاستمرار ضخ جميع الكميات المطلوبة، والحفاظ على السعر بـ 5 قروش، مشيرا إلى أن الدعم الخبز أصبح يكلف 71 مليار جنيه، متابعًا أنه يتم إنتاج 93 مليار رغيف سنويًا.

وأكد “المصيلحي”، خلال كلمته بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، “جميعنا كحكومة سنتعاون للمحافظة على زيادة المعروض، إضافة إلى زيادة الأسعار”.

وأضاف وزير التموين، أنه يتم زيادة معدل الإفراج على الخامات اللازمة للاستمرار فى العملية الإنتاجية، معقبا “نستهلك حوالي 8.5 مليون طن قمح، البعض منها محلي والآخر مستورد”.
 

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