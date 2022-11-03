الألمانية للتعاون الدولي توقع مذكرة تفاهم مع الغرفة المصرية للملابس والمنسوجات

وقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) مصر من خلال "مشروع شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة" في مصر مذكرة تفاهم مع الغرفة المصرية للملابس والمنسوجات المنزلية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بهدف تطوير صناعة الملابس الجاهزة، وخلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء، ورفع كفاءة العاملين، وتحسين بيئة الأعمال وظروف العمل في قطاع الملابس الجاهزة.



وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) اليوم /الخميس/ أن مشروع شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة" في مصر هو جزء من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل التابعة للوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد) والتي تعمل علي تعزيز النمو الموجه نحو التوظيف للشركات في مصر.



وأضاف أن هذا المشروع يعتبر جزءاً من تنفيذ خطة مارشال في أفريقيا واتفاقيات مجموعة العشرين مع أفريقيا، التي تهدف إلى خلق فرص عمل وتدريب أكثر وأفضل من خلال الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في البلدان الأخرى وهي إثيوبيا والمغرب وتونس وساحل العاج وغانا والسنغال ورواندا المشاركة في مبادرة (SI-Jobs).