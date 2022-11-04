قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 30 طن أسمنت داخل مخزن بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة مواد البناء بمحافظة المنوفية لتجميعه كمية قدرها 30 طن أسمنت وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.