استعدادا لتأمين مؤتمر المناخ.. وزير الداخلية يشدد على القيادات ضرورة التواجد الميداني

تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عبر “الفيديو كونفرانس” محاور الخطة الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ ، موجهاً على ضرورة التواجد الأمنى الميدانى فى إطار تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأمثل .

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع مساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) لإستعراض إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطط تأمين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ.

فى بداية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى ، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات .

مشيراً إلى حالة الإستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحة العالمية ، والتى أثرت بصورة مباشرة على إقتصاديات الدول، كما شدد على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط كافة صور الجرائم التموينية ، واستمرار المبادرات الإجتماعية الهادفة لتوفير السلع الإستراتيجية بأسعار مناسبة فى إطار التكافل مع المواطنين ورفع الأعباء عنهم.

فضلاً عن إتخاذ كافة التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة وإمتداد الإجراءات التأمينية لكافة محافظات الجمهورية ، لتحقيق استمرار حالة الاستقرار الأمنى.

وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية..معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.