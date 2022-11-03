من العلاج في المستشفى للمنزل| القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب

تصدر أسم الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الايام القليلة الماضية جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أزمة دخولها المستشفى بسبب الادمان، نستعرض لكم تفاصيل الازمة كاملة من خلال التقرير التالي:

مداخلة شقيق شيرين عبد الوهاب مع عمرو أديب

أكد محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين إنه احتجزها داخل مشتشفى لعلاجها من الإدمان، وأنه ادعى إصابتها بالرباط الصليبي لمنع الفضائح.

قال شقيق شيرين عبد الوهاب، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”: “ أنا معايا كل الورق اللي يثبت ان شيرين عبد الوهاب بتتعالج بناء على رغبة اهلها، وحسام حبيب وسارة الطباخ واقفين تحت المستشفى يصوتوا يا شيرين يا شيرين، ودي ناس معرفش ايه علاقتها بالموضوع، دي ناس مش عايزنها تتعالج”.

تعليق حسام حبيب

وجه المطرب حسام حبيب، رسالة لـ شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على الهواء وقال :" حسبى الله و نعم الوكيل، فيك، وسأتقدم بتحرير محضر ضدك.. معملتش ليك حاجة".

وأضاف حسام حبيب، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أن محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين عبدالوهاب، وجه له شتائم، وأشياء ليست به".

وانهار حسام على الهواء قائلا:" مش هسيب حقي، واللى عمله فى شيرين يحتاج لـ سنوات من أجل العلاج، شيرين انضرب، واتسحبت من شعرها ورفعوا عليها مطوة".

ولفت إلى أن : شيرين تعرضت لـ شتائم كثيرة، و ضرب، وأشياء لا يقبلها أحد".

قال المطرب حسام حبيب، أن أحد الأشخاص المقربين لـ الفنانة شيرين عبد الوهاب تحدث معه فى يوم، وأكد له:" سوف أحجر على شيرين عبد الوهاب، ولأن لديه توكيل عام رسمى منها، وأنه سوف يسحب أموالها بالكامل ".

وأضاف حسام حبيب، أنه نصح شيرين بفتح حسابات خارجية، ووضع أموال بها من أجل تأمين مستقبل بناتها.

وفجر مفاجأة لأول مرة قائلا :" دى مفاجأة لـ بنات شريين ومحدش يعرفها، وأن شيرين فتحت حساب لـ بناتها بالخارج".

وتابع :" كل أموال شيرين ستكون لـ بناتها، ومن يخطط لسرقة أموال شيرين لن يستطيع، وأن أموال شيرين فى الداخل مكتوبة لـ أولاد شيرين ".

تسجيل شيرين عبد الوهاب

أرسلت الفنانة شيرين عبد الوهابتسجيلا صوتيا إلى المحامي الخاص بها؛ لنشره على صفحته الشخصية على فيسبوك، وقالت خلاله إن إدارة المستشفى التي تحتجز بها للعلاج؛ جعلوها توقع على أوراق دون أن تعلم ما فيها.

وقالت شيرين عبد الوهاب في كلمتها المسجلة لمحاميها: أرجوك يا أستاذ ياسر، أنا عايزة أخرج من المستشفى، أنا بقيت كويسة، مضوني على ورقة معرفش إيه هي، بس أنا عايزة أخرج.

خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى

أكد المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبدالوهاب٫ أن المطربة شيرين خرجت من المستشفى النهاردة بناء على تصريح من مجلس الصحة النفسية.

وأضاف المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبدالوهاب٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام الناس”٫ على قناة “إم بي سي مصر”٫: “شيرين الآن في بيتها ومع بناتها وهتسجل فيديو تحكي فيه كل اللي حصل”٫ لافتا: “شيرين بصحة جيدة”.

وأشار المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبدالوهاب٫: “تقرير مجلس الصحة النفسية أكد ان حالة شيرين لا تستدعي العلاج وبناءا عليه خرجت من المستشفى”٫ موضحا: “الفنانة شيرين قبل دخولها المستشفى كانت عاملة حفلة كبيرة وصحتها جيدة٫ وإذا كانت تعبانة لم يكن سيصدر تصريح من مجلس الصحة النفسية”.

وكشف وحقيقة الصورة المنتشرة لها رفقة حسام حبيب، مؤكدا: "شيرين مخرجتش مع حسام حبيب وكل الصور دي قديمة، وهي هتستريح شوية وإن شاء الله في القريب العاجل هيكون فيه فيديو مصور ليها هيوضح كل حاجة”.

وأوضح: “كنا نتعرض لحملة موجهة تشكك في شيرين ومرض شيرين٫ لكن كل شيئ ظهر للرأي العام”٫ مشيرا: “شيرين مركزة في حياتها الفنية خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: "أنا إمبارح حاولت أدخل المستشفى بـ صفة ودية لأن وجودها في المستشفى بقى اختياري وليس إجباري، ومن حق أي حد إنه يزورها ولكن إحنا مُنعنا من الدخول، وهي طلبت مني إني أنشر التسجيل الصوتي ده، علشان الناس اللي بتثير الشكوك، وبناء عليه صدر القرار وخرجت لـ بيتها”.

بيان نقيب الموسيقيين مصطفى كامل

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل بيانا بشأن مغادرة الفنانة شيرين عبد الوهاب المستشفى .

وجاء نص البيان كالتالى :" إلي كل الجمهور المصري والعربي وإلي كل من ساند ودَعم ودعا الي الله أن يُتم شفاء الفنانة الكبيرة والصوت المصري المُشرف / شرين عبد الوهاب . . إطمنوا شيرين عبد الوهاب بمنزلها الآن وتحدثنا سوياً لأكثر من نصف ساعه وهي بكامل صحتها ولياقتها وإبتسامتها الجميلة وقريباً بإذن الله تُمتعنا وتُشجينا جميعاً كجمهور مصري وعربي .. مصطفي كامل".