نتائج الدوري الأوروبي .. أرسنال يفوز على زيورخ.. وروما يتأهل للأدوار الإقصائية

صعد أرسنال الإنجليزي لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه زيورخ السويسري، مساء الخميس، في الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

واستمر أرسنال في صدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أيندهوفن الهولندي، الذي تغلب 2 / 1 على مضيفه بودو جليمت النرويجي، صاحب المركز الثالث بأربع نقاط، فيما تجمد رصيد زيورخ عند 3 نقاط، ليظل قابعا في ذيل الترتيب.

ويدين أرسنال بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه كيران تيرني، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17.

وبذلك، بات ينبغي على أيندهوفن خوض الدور التكميلي (الدور المؤهل لدور الـ16)، الذي يلتقي خلاله مع أحد فرق بطولة دوري أبطال أوروبا، التي انتقلت للعب في مسابقة الدوري الأوروبي.

أما بودو جليمت فانتقل لبطولة دوري المؤتمر، حيث يخوض الدور المؤهل لدور الـ16 في المسابقة القارية أيضا.

وفي المجموعة الثانية، بلغ فناربخشه دور الـ16، إثر فوزه 2 / صفر على مضيفه دينامو كييف الأوكراني، فيما سيلعب رين الفرنسي الدور التكميلي في البطولة، بعد تعادله 1 / 1 مع ضيفه أيك لارناكا القبرصي.

وتواجد فناربخشه على قمة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه رين، فيما احتل أيك لارناكا المركز الثالث ليلعب في دوري المؤتمر، وتذيل دينامو كييف الترتيب بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثالثة، تأهل روما الإيطالي للدور التكميلي بفضل انتصاره 3 / 1 على ضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري، بينما تغلب ريال بيتيس الإسباني 3 / صفر على ضيفه هلسنكي الفنلندي.

وارتفع رصيد بيتيس، الذي ضمن تأهله لدور الـ16 منذ الجولة الماضية، إلى 16 نقطة في القمة، متقدما بفارق 6 نقاط على روما، صاحب المركز الثاني، وانتقل لودودوريتس لدوري المؤتمر بحلوله في المركز الثالث بسبع نقاط، وقبع هلسنكي في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

واقتنص يونيون برلين الألماني بطاقة الصعود للدور التكميلي، عقب تغلبه 1 / صفر على مضيفه سانت جيلواز البلجيكي في المجموعة الرابعة، التي شهدت فوز سبورتنج براجا البرتغالي 2 / 1 على ضيفه مالمو السويدي.

ورغم الخسارة، بقي سانت جيلواز، الذي ضمن تأهله لدور الـ16، في قمة المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه يونيون برلين، فيما حل سبورتنج براجا ثالثا، ليلعب بدوري المؤتمر، واحتل مالمو المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

واحتل شيريف تيراسبول المولدوفي المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه 1 / صفر على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي، متذيل الترتيب بلا نقاط.

وبهذا الفوز، حجز شيريف موقعه في الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يلاقي أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني بدور المجموعات في المسابقة.

وفي المجموعة السادسة، صعد فينورد روتردام الهولندي لدور الـ16 مباشرة، في حين بلغ ميتييلاند الدنماركي الدور المؤهل لدور الـ16.

وتغلب فينورد 1 / صفر على ضيفه لاتسيو الإيطالي، في حين فاز ميتييلاند 2 / صفر على ضيفه شتورم جراتس النمساوي.

وتساوت الفرق الأربعة في رصيد 8 نقاط، ليحسم فارق الأهداف الترتيب فيما بينهما، حيث جاء فينورد في الصدارة، بينما جاء ميتييلاند في المركز الثاني، وتواجد لاتسيو في المركز الثالث، وقبع شتورم جراتس في مؤخرة الترتيب.