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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبوطالب العيسوي مديرا فنيا لنادي الألومنيوم

صدى البلد

أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي الألومنيوم عن تعيين أبو طالب العيسوي مديرا فنيا للفريق ،خلفا  لسعيد إبراهيم الذى تقدم باعتذار عن الاستمرار مع الفريق ،عقب الخسارة بالجولة الثالثة أمام فريق كيما أسوان بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

وكان قد وافق مجلس إدارة نادي الألومنيوم برئاسة المهندس محمود سالم علي قبول استقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم برئاسة سعيد إبراهيم  عقب الخسارة أمام كيما أسوان بهدفين مقابل هدف ،بالجولة الثالثة من منافسات دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد  .

وقرر مجلس إدارة النادي  اختيار الكابتن حسن خيرى مدربا مؤقتا للفريق الأول خلفا لسعيد إبراهيم  ،ليقود الفريق بالجولة الرابعة أمام فريق لافيينا اف سي ،والذي انتهي بخسارة الفريق بهدف لا شيء ،في اللقاء الذي أقيم بملعب الأسيوطي .


ويقود أبو طالب العيسوى المدير الفني الجديد للفريق لقاء الفريق الألومنيوم بالجولة المقبلة أمام فريق بترول أسيوط، على إستاد الألومنيوم الرياضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة  بدوري القسم بمجموعة الصعيد .

أبوطالب العيسوى كرة القدم دوري القسم الثاني مجموعة الصعيد مجلس إدارة

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