دراسة بريطانية تكشف فوائد صحية مذهلة لصوم المسلمين

“ماذا يفعل الصيام بالجسد” كان هذا محل دراسة علمية جديدة، كشفت الفوائد العديدة للصيام عن الأكل والشرب، متمثلا في صحة الجسد وتحسين صحة الأمعاء وفقدان الوزن.

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، كشفت أخصائي تغذية الفوائد المحتملة للصيام، خاصة أنه عندما يرغب الناس في إنقاص الوزن ، يمكن أن تبدو الفوائد المحتملة للصيام جذابة للغاية.

ما هو الصيام؟

قالت أخصائية التغذية مارسيلا فيوزا، المتحدث باسم جمعية الحمية البريطانية أن الصيام يعني عدم استهلاك سعرات حرارية في فترة زمنية معينة. يمكن أن يكون متقطعًا، مما يعني التبديل بين الأكل والصيام التام خلال ساعات على مدار اليوم، او صياما مطولا على مدار يومين .

وتضيف أن الصيام المتقطع بمفهومه الحالي هو التقييد بفترة محددة يمتنع خلالها الشخص عن الأكل 16: 8 ساعة، لكن الفوائد الأصلية للصيام تتمثل في طريقة مختلفة.

بالإضافة إلى فقدان الوزن ، يقوم الكثير من الناس بالصيام من أجل الفوائد المحتملة ، مثل صحة الأمعاء والقلب بالإضافة إلى خفض ضغط الدم. لكن من المهم ملاحظة أن الصيام لا يضمن هذه النتائج ، وهو ليس مناسبًا للجميع، مثل شخص يعاني من اضطراب الأكل والنساء الحوامل ومرضى السكر وكبار السن والأطفال.

ماذا يفعل الصيام بالجسد؟

قبل أن ننظر إلى الفوائد المحتملة للصيام ، من المهم معرفة ما يفعله في الواقع بالجسم.

توضح فيوزا: "أثناء الصيام التام لفترة تزيد عن 16 ساعة يوميا، يقوم الجسم بعدد من التعديلات الأيضية للحفاظ على الأداء الأمثل في غياب الغذاء، خلال الساعات القليلة الأولى من الصيام، ويلجأ الجسم إلى مخازن الجليكوجين للحصول على الطاقة.

وبمجرد استنفاد هذه الأحماض، يبدأ الجسم في تكسير الأحماض الدهنية إلى كيتونات والتي تُستخدم بعد ذلك كمصدر للطاقة.

يعتمد توقيت هذا التحول الأيضي على الوجبة الأخيرة ، وكم الطاقة التي تستخدمها وكمية الجليكوجين المخزنة في الكبد. في المتوسط ​​يمكن أن يستغرق الأمر من 12 إلى 26 ساعة بدون طعام أو شراب وهو الأشبه بصيام المسلمين.

بالطبع ، ليست كل المزايا مضمونة، وعلى حد وصفها: “تشير الكثير من الدراسات ، خاصة في النماذج الحيوانية ، إلى فوائد من الصيام ، وهناك أدلة متزايدة تظهر من التجارب البشرية أيضًا، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حتى نتمكن من فهم الآثار طويلة المدى للصيام على صحة الإنسان”.

فوائد الصيام

1. الالتهام الذاتي

تتمثل إحدى الفوائد المحتملة للصيام في أنه يمكن أن يطلق عملية تسمى الالتهام الذاتي - نظام إعادة التدوير الخلوي لجسمك.

يعمل الالتهام الذاتي كنوع من مراقبة الجودة لخلاياك ، ويسمح للجسم بتفكيك وإعادة استخدام أجزاء الخلايا القديمة حتى يتمكنوا من العمل بكفاءة أكبر.

وهي طريقة الجسم في التدبير المنزلي والتخلص من الخلايا الطافرة التي يمكن أن تتطور إلى سرطان أو حالات عصبية مثل ألزهايمر أو باركنسون.

تبدأ عملية الالتهام الذاتي بعد فترة من الصيام ويمكن أن تكون ارتدادًا تطوريًا، حيث يمضي الناس وقتًا أطول دون تناول الطعام.

2. تحسين صحة القناة الهضمية

هناك أجلة متزايدة تشير إلى أن النظام الغذائي مع الصيام يحدث تغييرا جئريا في صحة الأمعاءحيث يؤثر في التركيب الميكروبي للأمعاء ويغير ما تفعله بكتيريا الأمعاء.

وتتابع فيوزا: “قد تكون بعض أشكال الصيام مفيدة لميكروبيوم الأمعاء، والذي تم ربطه بمجموعة من الفوائد الصحية من تحسين صحة التمثيل الغذائي ، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسمنة”.

ووجدت أبحاث أخرى أن صيام اليوم الواحد، 24 ساعة من تناول الطعام بشكل طبيعي متبوعًا بـ 24 ساعة من الصيام، يعزز إزالة البكتيريا التي يمكن أن تدعم صحة ميكروبيوم الأمعاء.

3. صحة القلب ومستويات السكر في الدم

قد يؤدي الصيام أيضًا إلى تحسين استجابة الجسم لهرمون الأنسولين الذي يتحكم في مستويات السكر في الدم. عندما يتم تنظيم السكر في الدم ، فإنه يقلل من خطر زيادة الوزن ومرض السكري ، وهما عاملان من عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من المشاكل الصحية المتعلقة بالقلب.

تضيف فيوزا أن الصيام يمكن أن يحسن أيضًا صحة القلب عن طريق تقليل البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول السيئ بالإضافة إلى تأثيرات إيجابية على تنظيم ضغط الدم وتقليل الالتهاب.

4. فقدان الوزن

اكتسب الصيام شعبية كبيرة حيث يرى الكثير من الناس أنه وسيلة لفقدان الوزن، وتوضح أنه يمكن أن يساعد بعض الناس على إنقاص الوزن على المدى القصير، على الرغم من أنه لا يبدو أقوى من الأنواع الأخرى من الأنظمة الغذائية المقيدة بالسعرات الحرارية لهذا الغرض.