أحمد شوبير : أسامة نبيه مرشح بقوة لتدريب نادي أسوان .. تفاصيل

نشر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تويتة جديدة عبر حسابه بموقع تويتر .

و كتب أحمد شوبير : أسامة نبيه مرشح بقوه لتدريب نادي أسوان في انتظار موافقة الزمالك.

وتعادل فريق الزمالك مع إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة يرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط يحتل المركز الثالث في حين ارتفع رصيد الفريق البترولي إلى نقطتين يحتل بها المركز الرابع عشر.

خاض البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة بإستاد المقاولون العرب اليوم الأربعاء عقب انتهاء مباراة الأبيض أمام إنبي في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، خضوع المهاجم البنيني لتدريبات منفردة بإستاد المقاولون العرب عقب نهاية المباراة والتي حضرها اللاعب من المدرجات.