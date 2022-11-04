موجز السوشيال ....أحمد زاهر : جهازنا العصبي بيدمر في مهنة التمثيل ... دنيا سمير غانم تمازح بيومي فؤاد بطريقتها الخاصة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أحمد زاهر : جهازنا العصبي بيدمر في مهنة التمثيل وكنت بحلم يكون عندي ولد

كشف الفنان أحمد زاهر عن صعوبات مهنة التمثيل و تفاصيل خاصة به ، في لقاء تليفزيوني و شارك جمهوره اللقاء عبر حسابة بموقع انستجرام .

وقال أحمد زاهر في لقاء تليفزيوني على قناة "الحرة": “مهنة التمثيل أصعب مهنة في التاريخ، الجهاز العصبي عندنا بيدمر والناس فاكره إننا بنهزر ولكن إحنا أخطر شغلانة ممكن تدمر أي انسان لأننا بندمر مشاعرنا وأحاسيسنا”.

على خشبة المسرح .. دنيا سمير غانم تمازح بيومي فؤاد بطريقتها الخاصة

مازحت الفنانة دنيا سمير غانم النجم بيومي فؤاد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشر دنيا سمير غانم صورة لها وهي تجلس علي خشبة المسرح و علقت قائلة : وانا قاعدة مستنية بيومي يرجع من السعودية .

من العرض الخاص لمسلسل الغرفة 207.. بسنت شوقي تتألق برفقة محمد فراج

حرصت الفنانة بسنت شوقي علي مشاركة جمهورها صورة لها برفقة زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و تألقت بسنت شوقي برفقة زوجها من العرض الخاص لمسلسل #الغرفة 207و علقت قائلة : من العرض الخاص لمسلسل #الغرفة_ 207

أحمد شوبير : أسامة نبيه مرشح بقوة لتدريب نادي أسوان .. تفاصيل

نشر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تويتة جديدة عبر حسابه بموقع تويتر .

و كتب أحمد شوبير : أسامة نبيه مرشح بقوه لتدريب نادي أسوان في انتظار موافقة الزمالك.