عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ....أحمد زاهر : جهازنا العصبي بيدمر في مهنة التمثيل ... دنيا سمير غانم تمازح بيومي فؤاد بطريقتها الخاصة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أحمد زاهر : جهازنا العصبي بيدمر في مهنة التمثيل وكنت بحلم يكون عندي ولد

كشف الفنان أحمد زاهر  عن صعوبات  مهنة التمثيل و تفاصيل خاصة به ، في لقاء تليفزيوني و شارك جمهوره اللقاء عبر حسابة بموقع انستجرام .

وقال أحمد زاهر في لقاء تليفزيوني على قناة "الحرة": “مهنة التمثيل  أصعب مهنة في التاريخ، الجهاز العصبي عندنا بيدمر والناس فاكره إننا بنهزر ولكن إحنا أخطر شغلانة ممكن تدمر أي انسان لأننا بندمر مشاعرنا وأحاسيسنا”.

على خشبة المسرح .. دنيا سمير غانم تمازح بيومي فؤاد بطريقتها الخاصة

مازحت الفنانة دنيا سمير غانم النجم بيومي فؤاد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشر دنيا سمير غانم صورة لها وهي تجلس علي خشبة المسرح و علقت قائلة : وانا قاعدة مستنية بيومي يرجع من السعودية .

من العرض الخاص لمسلسل الغرفة 207.. بسنت شوقي تتألق برفقة محمد فراج

حرصت الفنانة بسنت شوقي علي مشاركة جمهورها صورة لها برفقة زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و تألقت بسنت شوقي برفقة زوجها من العرض الخاص لمسلسل #الغرفة 207و علقت قائلة : من العرض الخاص لمسلسل #الغرفة_ 207

أحمد شوبير : أسامة نبيه مرشح بقوة لتدريب نادي أسوان .. تفاصيل

نشر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تويتة جديدة عبر حسابه بموقع تويتر .

و كتب  أحمد شوبير : أسامة نبيه مرشح بقوه لتدريب نادي أسوان في انتظار موافقة الزمالك.

اخبار دنيا سمير غانم اخبار بيومى فؤاد أحمد زاهر وعائلته تصريحات احمد زاهر احمد شوبير بسنت شوقي أعمال محمد فراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتر بسرعة الجرام بـ789 جنيها .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

أحمد حلمي ينشر فيديو طريف له.. ومتابعون: أي الضحك ده

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

غاز الضحك ينتشر بالمغرب والسلطات تلاحقه.. ما القصة؟

يقارب الـ25 جنيها.. تعرف على سعر الدولار في تعاملات اليوم

إجلاء الآلاف من منازلهم في أستراليا بعد تحذيرات من فيضانات عارمة

الأوقاف تحدد خطبة الجمعة اليوم عن السلام وتفتتح 22 مسجدا

بالخطوات| رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات البطاقة التموينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

الشفق الوردي .. سر تغيير لون السماء للون البنفسجي

في عيد ميلاده .. ماذا قدم محمد حماقي قبل نجاح ألبوم خلينا نعيش؟

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ