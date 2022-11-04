من العرض الخاص لمسلسل الغرفة 207.. بسنت شوقي تتألق برفقة محمد فراج

حرصت الفنانة بسنت شوقي علي مشاركة جمهورها صورة لها برفقة زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و تالقت بسنت شوقي برفقة زوجها من العرض الخاص لمسلسل #الغرفة 207و علقت قائلة : من العرض الخاص لمسلسل #الغرفة_ 207

انضم مسلسل "الغرفة 207" لقائمة الأعمال الفنية الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة "شاهد vip"، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقتين الأولى والثانية من العمل الذي يقوم ببطولته النجوم محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

كما تصدر المسلسل تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وحققت الحلقتان الأولى والثانية ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما الإشادات بالأداء التمثيلي لمحمد فراج وريهام عبد الغفور، وتمكنهما من تجسيد الشخصيات بإتقان وهدوء بدون مبالغة، فضلا عن جودة الإخراج والديكور والأزياء كعناصر فنية متكاملة جذبت المشاهدين منذ الحلقات الأولى.

تدور أحداث مسلسل "الغرفة 207" في فترة الستينيات من القرن الماضي، وتتمحور حول الغرفة رقم 207 في فندق "لونا"، حيث يبدأ "جمال الصواف" والذي يجسده الفنان محمد فراج، عمله الجديد كموظف استقبال في الفندق ثم تبدأ أحداث مرعبة بالظهور في حياة نزلاء "الغرفة 207"، ويجد "جمال" نفسه مسؤولاً في كشف حقيقة ما يجري في ظل الشائعات التي يسمعها عن تلك الغرفة الغامضة.

العمل مأخوذ عن رواية للراحل أحمد خالد توفيق صدرت عام 2008 وأعيد نشرها في طبعة جديدة عام 2017، وتتكون من 12 قصة تدور أحداثها جميعا داخل "الغرفة 207" الموجودة في فندق أصر مالكه على بقائها رغم ما شهدته من أحداث مرعبة ومؤسفة راح ضحيتها العديد من الأشخاص.

يضم المسلسل عددًا كبيرًا من نجوم الفن، أبرزهم الفنان محمد فراج، والفنانة ريهام عبد الغفور، وناردين فرج، ومراد مكرم، وكامل الباشا، ويوسف عثمان، وسلوى عثمان، وسمر علام، وعدد أخر من الفنانين، ومن إخراج محمد بكير، وكتابة تامر إبراهيم.