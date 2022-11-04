تعرف على التحويلات المرورية بعد الإغلاق الكلي لشارع فيصل

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات الأمنية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بعد الإعلان عن الإغلاق الكلي لشارع فيصل وتقاطعه مع شارع (الشيخ الشربيني "المطبعة" ، عمرو بن العاص) بالإتجاهين لتركيب الكمر الخرساني لمشروع محور عمرو بن العاص لمدة يومان.

وأعلنت إدارة مرور الجيزة عن أن الأعمال بدأت صباح اليوم الجمعة من الساعة ١٢ صباحا حتي ١٠ صباحاً وتستمر ليوم السبت من الساعة ١٢ صباحا حتي ٥ صباحا وإجراء تحويلات مرورية للتسهيل علي المواطنين.

وكشفت مصادر عن أن تنفيذ أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور عمرو بن العاص أعلى شارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع (الشيخ الشربيني "المطبعة" عمرو بن العاص) بالإتجاهين يستلزم إجراء غلق كلى بشارع الملك فيصل في الموقع المشار اليه نظراً لوقوف معده من الحجم الكبير ( ونش رفع عملاق ) وذلك لمدة (يومان) على النحو التالي :

1- يوم الجمعة الموافق ٤ / ١١ / ٢٠٢٢ العمل من الساعه ١٢ صباحا حتى الساعة ١٠ صباحاً.

2- يوم السبت الموافق ٥ / ١١ / ٢٠٢٢ العمل من الساعه ١٢ صباحا حتى الساعة ٥ صباحاً.

تحويلات مرورية

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

- أولا : حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من ميدان الجيزة وترغب استكمال السير أتجاه مناطق طريق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع عمرو بن العاص والسير بمسار التحويلة المستحدثه والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب استكمال السير أتجاه ميدان الجيزة تقوم بالدخول يميناً لشارع الشيخ الشربيني "المطبعة" والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال .

كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة وتم وضع وسائل الامن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.