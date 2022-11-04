عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقيمة تجاوزت المليون.. أورمان المنوفية: إجراء 22 عملية قلب مفتوح

إجراء عمليات قلب
إجراء عمليات قلب مفتوح في المنوفية

أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية أنه تم إجراء 22 عملية جراحية بالمجان لعدد من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

 

 شملت عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية وتركيب دعامات وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب  ، فضلا عن  تسليم (15) أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لحالات أخرى مستحقة ، وذلك ضمن مشروع تنموي  يهدف إلى الارتقاء بقدرات ذوي الهمم  من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصًا قادرًا في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية  بإجمالى تكلفة تقدر بـ ( مليون و220 ألف جنيه ).

ضحى بحياته.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي المنوفية بعد أسبوع من حريق شقته

ضبط تاجر جملة لتجميعه كميات من الأرز المدعم في المنوفية.. صور

واشار إلى أنه تم تحديد تلك الحالات  المستحقة بالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية ميدانية وصول الدعم لمستحقيه .


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الإرتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر إحتياجاً ، مثمناً جهود جمعية الأورمان الخيرية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها لمساندة تلك الأسر ، مؤكدا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيرية والتي تؤكد على دورها الرائد في تنمية خدمة المجتمع.

جمعية الاورمان محافظة المنوفية عمليات التضامن الاجتماعي المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 789 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-11-2022 .. فيديو

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب وتراجع طفيف للدولار عالميا.. تفاصيل

عاجل| وفاة ابراهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية

ترشيحاتنا

مدبولي يكشف عن خطة الحكومة لتنمية الزراعة المتكاملة وزيادة الإنتاج

تزامنا مع إنشاء الجامعات الأهلية.. الوزراء ينفي خصخصة منظومة التعليم العالي

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

شيخ الأزهر يدعو إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية لسلام العالم واستقراره

مدرب الزمالك مرشح بقوة لخلافة ربيع ياسين في أسوان.. تفاصيل

رئيس الوزراء: إعفاء 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية .. تفاصيل 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تكشف مفاجأة صادمة عن أزمة شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

RSV .. فيروس غامض يقتل أطفال ورضع أمريكا وأعراضه تشبه الإنفلونزا

ملكة إسبانيا تثير الجدل.. ارتدت فستانا ظهرت به ابنتها المراهقة قبل عام

لن يكون هناك فريق بعد برشلونة.. هل أُجبر جيرارد بيكيه على الاعتزال؟

فيديو

القصة الحقيقية لمسلسل Monster: the Jeffrey Dahmer story .. شيطان ميلووكي

عزاء فريد الديب وخطوبة مذيعة.. مواقف غريبة لصاحب واقعة الكشري

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ