بقيمة تجاوزت المليون.. أورمان المنوفية: إجراء 22 عملية قلب مفتوح

أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية أنه تم إجراء 22 عملية جراحية بالمجان لعدد من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

شملت عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية وتركيب دعامات وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب ، فضلا عن تسليم (15) أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لحالات أخرى مستحقة ، وذلك ضمن مشروع تنموي يهدف إلى الارتقاء بقدرات ذوي الهمم من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصًا قادرًا في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية بإجمالى تكلفة تقدر بـ ( مليون و220 ألف جنيه ).

واشار إلى أنه تم تحديد تلك الحالات المستحقة بالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية ميدانية وصول الدعم لمستحقيه .



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الإرتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر إحتياجاً ، مثمناً جهود جمعية الأورمان الخيرية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها لمساندة تلك الأسر ، مؤكدا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيرية والتي تؤكد على دورها الرائد في تنمية خدمة المجتمع.