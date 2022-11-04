مصرع سيدة سقطت من سيارة أجرة ببني سويف

لقيت سيدة في بداية العقد الخامس من عمرها مصرعها اليوم الجمعة إثر سقوطها من سيارة أجرة بأحد الطرق الفرعية بنزلة البرقي التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثتها بسيارة إسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ وارد من الأهالي بوفاة سيدة إثر سقوطها من إحدى سيارات الأجرة بطريق نزلة البرقي دائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى المستشفى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفشن إلي محل الواقعة، نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.



وتبين مصرع، "بدرية.ع.م" 40 عامًا، نقلت جثتها بسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي مستشفي الفشن المركزي وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة واستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.