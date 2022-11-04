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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب محافظ بني سويف فى صالون "التنسيقية": مطلب الأحزاب المشاركة بالحكومة تحقق

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القائمة النسبية لا تحقق عدالة بين المرشحين والأفضل هي القائمة المطلقة، لأنها هى الأنسب لكل الفئات السياسية.

جاء ذلك، في كلمته خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بعنوان "مباشرة الحقوق السياسية" والذي أداره النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

وأضاف حبش، أنه يجب أن يتوافق كل ما يطرح مع الدستور، وفكرة تمويل الأحزاب كان يعاب عليها في الماضى بأنها تسمح للدولة بالتدخل في الأحزاب .

ولفت نائب محافظ بنى سويف، إلى أن الأفضل هو التبرعات من الأعضاء والاشتراكات مثل المقرات وغيرها .

وأشار حبش، إلى أن الأحزاب السياسية كان لديها مطالب بأن تشارك في الحكومة وهو ما استجابت له القيادة السياسية وأصبحت الأحزاب مشاركة الآن في الحكومة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.

بلال حبش نائب محافظ بني سويف القائمة النسبية القائمة المطلقة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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