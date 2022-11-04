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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جلطة بالمخ أنهت حياته.. قيادي بـ الإخوان الإرهابية يكشف كواليس وفاة إبراهيم منير

ابراهيم منير
ابراهيم منير

كشف القيادي الإخواني، خالد حمدي، عن سبب وفاة القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية إبراهيم منير، عن عمر ناهز 85 عاما في العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب وسائل إعلام ، قال حمدي، في تغريدة على تويتر: "توفي - وهو ابن الخامسة والثمانين- أثناء لقاء له مع إخوانه عن ُبعد، قام خلاله يتوضأ فعاد من وضوئه وهو يتوجع من بعض الألم في رأسه تبين بعدها أنها جلطة في المخ توفي بعدها بساعات".

ويعد منير قياديا بارزا في التنظيم الدولي للجماعة، كما تولى منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان بعد توقيف محمود عزت في القاهرة أغسطس 2020.


وخاض منير صراعات عديدة مع قيادات الجماعة للتشبث بمكانه كان أبرزها النزاع مع جبهة محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، ما أدى لقرار من الجبهة بعزله من منصبه.

 

الجماعة في عهد منير تصدعت على نحو غير مسبوق، فيما سعى خلال الشهور الأخيرة للإيحاء بتراجع الجماعة عن نشاطها السياسي في مصر، ما اعتبرها مراقبون محاولة لاستعادة أرضية لإعادة تنظيم صفوفها بعد ضربات أمنية متلاحقة وعزلة شعبية غير مسبوقة.

عاجل| وفاة ابراهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية

القيادي الإخواني خالد حمدي وفاة القائم بأعمال مرشد الإخوان أبراهيم منير لندن التنظيم الدولى

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