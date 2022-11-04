العراق يوقف رحلات استعادة عوائل داعش من مخيم الهول بسوريا

أوقفت وزارة الهجرة والمهجرين بالعراق إعادة عوائل وذوي تنظيم داعش من مخيم الهول في روجآفا إلى مخيم الجدعة في نينوى، مبيّنة أنها تهدف إلى إجراء مراجعة لطريقة إعادتهم وأعدادهم.





وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي جهانكير، اليوم الجمعة إنه تم ايقاف عملية إعادة عوائل وذوي مسلحي داعش من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة، بقرار من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق.





علي جهانكير أوضح بحسب وسائل اعلام عراقية أن ايقاف إعادة تلك العوائل مؤقت، ويأتي بهدف إجراء مراجعة لطريقة إعادتهم، وعدد العوائل التي تعاد في كل وجبة، ومراجعة الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية التي تدعم العملية، مشيراً إلى إمكانية تحديد عدد العوائل التي سيتم إعادتها في كل وجبة بـ 50 إلى 100 عائلة، وفق إمكانيات الوزارة.



القرار جاء بعد أن قام وفد برئاسة وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق بزيارة المخيم يوم أمس الخميس، وبحث مسألة النازحين مع المسؤولين في المحافظة.



يبلغ عدد العوائل التي تم إعادتها من مخيم الهول إلى الجدعة، 900 عائلة حتى الآن، عادت 450 منها إلى مناطقها، بعد إعادة تأهيلها في مخيم الجدعة.



يعيش في مخيم الهول الذي يقع قرب مدينة الحسكة بروجآفا وخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، نحو 30 ألف عراقي، بعضهم نازحون والآخرون ذوو مسلحي تنظيم داعش.



وكان مستشار الشؤون الستراتيجية في مستشارية الأمن القومي سعيد الجياشي، قد اعتبر يوم 31 أكتوبر أن "العراق الآن هو الدولة الأولى بالعالم الذي يسعى والذي عمل على إعادة رعاياه بشكل مسؤول وفق منهجية علمية كامل".



في وقت سابق، حذرت القيادة المركزية الأميركية من أن مخيم الهول يشكل "تهديداً حقيقياً على المنطقة" ويشهد "مأساة إنسانية".



وبيّنت أن أغلب سكان المخيم لا يريدون البقاء هناك، لكن داعش ينظر إليه كمكان لنشر أفكاره من أجل تجنيد عناصر جديدة، ما يستوجب إعادة سكان المخيم إلى بلدهم الأصلي.