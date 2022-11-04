الأعداد تزيد.. لبنان يعترف بتفشي الكوليرا في البلاد

أكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض من مقر رئاسة الحكومة، أن وباء الكوليرا بدأ يتفشّى في لبنان وأرقام الإصابات تتزايد، ولكن لا تزال هناك فرصة للحد من هذا التفشي.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي رأس اليوم اجتماعا للوزراء المعنيين بالشأن الصحي وسفراء وممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية وهيئات الأمم المتحدة للبحث في دعم الإجراءات اللبنانية في مكافحة الكوليرا.

وقال وزير الصحة بعد الاجتماع، “تمحور الحديث حول الواقع الميداني، من وضع محطات المياه ومحطات تكرير المياه والوضع الميداني في المستشفيات والجهود التي تبذل بالتعاون مع البلديات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية للحد من الانتشار”.

وأضاف، تم استعراض الجهود التي تقدمها الجهات المانحة الدولية لتأمين اللقاح ولتحسين إجراءات الوقاية أو العلاج الذي ينفذ من قبل المنظمات الدولية مثل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية.