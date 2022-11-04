رئيس جامعة عين شمس يستعرض إنجازات الأسبوع التوظيفي | صور

التقى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أمس، بفريق عمل مركز التوظيف بالجامعة لعرض نتائج و انجازات الاسبوع التوظيفى و الذى انعقد خلال ١٨ و ١٩ و ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢.

بدأ العرض بتقديم ا سما سنجر المدير التنفيذى للمركز للأسباب و المنطق وراء اختيار إقامة هذا النوع من الفاعليات بناء على دراسة سوقية تم اجراؤها مع أكثر من ٢٠٠ شركة.

ثم قامت ريم رحيم نائب مدير المركز للشراكات و العلاقات المؤسسية بعرض نتائج الفاعلية من حيث أرقام الشركات المشاركة و عدد الطلاب و الخرجين و مقارنة ميزانية الفاعلية بالارباح المحققة و تقييم الشركات للفاعلية و التى فاقت جميعها الاهداف الموضوعة مسبقا حيث شارك في الاسبوع التوظيفي ٣٥٠٠ طالب وخريج من أبناء الجامعة بوجود ٣٧ شركة.



وعقب ذلك، قام باهر عامر المدير المالى و الإدارى بشرح الخطوات التى تم تنسيقها مع جميع الجهات الادارية و المالية بالجامعة لضمان تنفيذ الفاعلية بشكل سلس ومتفق مع سياسات الجامعة و ايضاً ضمان سير العمليات المالية والادارية بشكل سلسل و دفع مستحقات الموردين فى المواعيد المتفق عليها.



ثم قام محمود عاطف مدير المشروعات والفاعليات بشرح ادارة لوجستيات الفاعلية و التى تمت بشكل منظم و بنجاح باهر.



كما قام فريق التعليم الوظيفى و الذى يديره الاستاذة فرح طارق نائب مدير المركز للتعليم المهنى متمثلاً فى الاستاذة الاء ناير اخصائى تدريب مهنى و الدكتورة علا سامى اخصائى تدريب مهنى بشرح دور المحادثات المهنية و دوائر الارشاد والتوجيه و كيف انها كانت من العناصر الجديدة فى مثل هذه الفاعليات و مدى فائدتها و كونها من العناصر الجاذبة جداً سواء للشركات او طلاب و خرجين الجامعة، وذكروا الدور الذى قام به فريق المتطوعين من طلاب جامعة عين شمس تحت ادارة الاستاذ احمد صلاح اخصائى اول تدريب مهنى، من حيث التنظيم قبل و اثناء الفاعلية و عملية التسجيل التى تمت بكل سلاسة، و قد انعكس دورهم الرائع على التقييم الدى قام به كل من الشركات و طلاب و خريجين الجامعة من الحضور.



و اختتمت نورهان شريف وهي متدربة في قسم التسويق الالكتروني العرض بالحديث عن دورها الفعال فى ادارة صفحات التواصل قبل و اثناء و بعد الفاعلية و الذى ظهرت نتائجه فى زيادة عدد المشاركين فى كل المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعي و الزيادات الملحوظة فى التفاعل مع منشورات الصفحات.



وعقب الدكتور أمين فريد مدير المركز بعد نهاية العرض أن الأسبوع التوظيفي هو ليس الفاعلية التوظيفية الوحيدة التي تنظمها الجامعة حيث يتم تنظيم الملتقى التوظيفي أيضاً في مارس من كل عام مما يضع جامعة عين شمس في الصدارة.



واكد دكتور محمود المتيني على اهمية دراسة حجم تفاعل الطلاب مع هذا النوع من الفاعليات و العمل على المزيد من التقدم فى هذا المجال. و هنأ الفريق على نجاح الاسبوع متمنيا لهم الاستمرار فى النجاح و التأكيد على دعمه المتواصل للمركز.

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