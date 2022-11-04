عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يستعرض إنجازات الأسبوع التوظيفي | صور

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

التقى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس،  أمس،  بفريق عمل مركز التوظيف بالجامعة لعرض نتائج و انجازات الاسبوع التوظيفى و الذى انعقد خلال ١٨ و ١٩ و ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢.

بدأ العرض بتقديم ا سما سنجر المدير التنفيذى للمركز للأسباب و المنطق وراء اختيار إقامة هذا النوع من الفاعليات بناء على دراسة سوقية تم اجراؤها مع أكثر من ٢٠٠ شركة.

ثم قامت ريم رحيم نائب مدير المركز للشراكات و العلاقات المؤسسية بعرض نتائج الفاعلية من حيث أرقام الشركات المشاركة و عدد الطلاب و الخرجين و مقارنة ميزانية الفاعلية بالارباح المحققة و تقييم الشركات للفاعلية و التى فاقت جميعها الاهداف الموضوعة مسبقا حيث شارك في الاسبوع التوظيفي ٣٥٠٠ طالب وخريج من أبناء الجامعة بوجود ٣٧ شركة.


وعقب ذلك، قام باهر عامر المدير المالى و الإدارى بشرح الخطوات التى تم تنسيقها مع جميع الجهات الادارية و المالية بالجامعة لضمان تنفيذ الفاعلية بشكل سلس ومتفق مع سياسات الجامعة و ايضاً ضمان سير العمليات المالية والادارية بشكل سلسل و دفع مستحقات الموردين فى المواعيد المتفق عليها.

txt

حقوق القاهرة تعلن مد التسجيل للاشتراك في المؤتمر العلمي السنوي نوفمبر 2022

txt

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تنظم دورات تدريبية مجانية


ثم قام محمود عاطف مدير المشروعات والفاعليات بشرح ادارة لوجستيات الفاعلية و التى  تمت بشكل منظم  و بنجاح باهر. 


كما قام فريق التعليم الوظيفى و الذى يديره الاستاذة فرح طارق نائب مدير المركز للتعليم المهنى  متمثلاً فى الاستاذة الاء ناير اخصائى تدريب مهنى و الدكتورة علا سامى اخصائى تدريب مهنى بشرح دور المحادثات المهنية و دوائر الارشاد والتوجيه و كيف انها كانت من العناصر الجديدة فى مثل هذه الفاعليات و مدى فائدتها و كونها من العناصر الجاذبة جداً سواء للشركات او طلاب و خرجين الجامعة، وذكروا الدور الذى قام به فريق المتطوعين من طلاب جامعة عين شمس تحت ادارة الاستاذ احمد صلاح اخصائى اول تدريب مهنى، من حيث التنظيم قبل و اثناء الفاعلية و عملية التسجيل التى تمت بكل سلاسة،  و قد انعكس دورهم الرائع على التقييم الدى قام به كل من الشركات و طلاب و خريجين الجامعة من الحضور.


و اختتمت نورهان شريف وهي متدربة في قسم التسويق الالكتروني العرض بالحديث عن دورها الفعال فى ادارة صفحات التواصل قبل و اثناء و بعد الفاعلية و الذى ظهرت نتائجه فى زيادة عدد المشاركين فى كل المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعي و الزيادات الملحوظة فى التفاعل مع منشورات الصفحات.


وعقب الدكتور أمين فريد مدير المركز بعد نهاية العرض أن الأسبوع التوظيفي هو ليس الفاعلية التوظيفية الوحيدة التي تنظمها الجامعة حيث يتم تنظيم الملتقى التوظيفي أيضاً في مارس من كل عام مما يضع جامعة عين شمس في الصدارة. 


واكد دكتور محمود المتيني على اهمية دراسة حجم تفاعل الطلاب مع هذا النوع من الفاعليات و العمل على المزيد من التقدم فى هذا المجال. و هنأ الفريق على نجاح الاسبوع متمنيا لهم الاستمرار  فى النجاح و التأكيد على دعمه المتواصل للمركز.

313333418_612132260706158_1469866694377260842_n
313333418_612132260706158_1469866694377260842_n
313404796_612132210706163_7596219869593633986_n
313404796_612132210706163_7596219869593633986_n
313405341_612131957372855_3080072539601623731_n
313405341_612131957372855_3080072539601623731_n
313409121_612132307372820_671948187096868577_n
313409121_612132307372820_671948187096868577_n
313415021_612131574039560_7853000016696872153_n
313415021_612131574039560_7853000016696872153_n
313427734_612131634039554_2455451901595268681_n
313427734_612131634039554_2455451901595268681_n
313864004_612131704039547_6078520361667320831_n
313864004_612131704039547_6078520361667320831_n
313881480_612131880706196_9085408541500941493_n
313881480_612131880706196_9085408541500941493_n
ر محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس مركز التوظيف طلاب جامعة عين شمس المشروعات والفاعليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 789 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

مرتضى منصور يفاجئ فيريرا بقرار حاسم بعد خسارة السوبر والتعادل مع انبى

غرق الإسكندرية أصبح واقعا.. ثلث المدينة تحت الماء بحلول 2050| تفاصيل كاملة

بـ فرمان في دولة عربية .. حجب المواقع الإباحية

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مهم للمطلقات .. شروط الجمع بين معاشين | وحالات الوقف

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز التطوير

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

منهم نجيب محفوظ والعقاد .. ماذا قال وديع فلسطين عن أدباء مصر

غرق مركب قبالة السواحل اليونانية والخارجية الفلسطينية تعلق

بلال مظهر يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للشباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ماكياج .. المطربة بوسي تفاجئ متابعيها بظهور جديد

بفيديو جديد.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

فستان مي عمر في الرياض يثير الجدل| سعره خرافي

بعد تحذير السعودية.. أعراض صادمة عن مرض منتشر يؤدي للوفاة

فيديو

إسكندرية هتغرق .. توقعات باختفاء ثلث المدينة تحت الماء في هذا الموعد |فيديو

الزمالك في ورطة.. القصة الكاملة لإصابة شيكابالا وحمزة المثلوثي وموعد العودة "فيديوجراف"

نهاية أسطورة بيكيه .. الأسباب الحقيقية لاعتزاله .. فيديو

اقتربت ساعة الصفر.. هل يسقط الصاروخ الصيني على مصر / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ