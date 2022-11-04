وزير الشباب والرياضة يلتقي ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف بمصر

علي هامش مؤتمر الشباب للمناخ...

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر وجيرمي هوبكنز ممثل اليونيسف في مصر، علي هامش فعاليات مؤتمر الشباب في نسخته الـ 17 للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والذي يعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من (٢-٤) نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية.

تناول اللقاء، أهم الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها بمؤتمر الشباب للمناخCOY17، وقافلة الشباب والمناخ والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونيسيف في محافظات الجمهورية، كما تناولوا الحديث عن ما تضمه منطقة المعارض والترفيه، بجانب الحديث عن خطط التعاون المستقبلية بين صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة اليونيسف مع وزارة الشباب والرياضة.

كما تناول اللقاء الحديث حول الاستراتيجية الوطنية المصرية الشباب والنشء ٢٠٢٢ - ٢٠٢٧، والتي عملت وزارة الشباب والرياضة على إعدادها بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب تشهد طفرة في كبيرة في مجالات تأهيل الشباب لسوق العمل والمهارات الرقمية، لافتاً إلي أن الشباب كان لهم النصيب الأوفر من دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولي لتوليه مسئولية الوطن ووضعهم دائماً في مقدمة الصفوف وتصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطنى وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.

وأشاد "صبحي" بممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر بالجهود المبذولة من خلال التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في ملف تأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم، حيث تعمل الوزارة من خلال الشراكات المتعددة علي تحقيق الاستفادة القصوي لأكبر عدد من الشباب.

حضر اللقاء، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وئام الليثي مسئول برامج النشء والشباب بمنظمة اليونيسيف، مصطفي عز العرب منسق وزارة الشباب والرياضة لمؤتمر المناخ COP 27.

يذكر أن مؤتمر الشباب للمناخ يقام تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة، وتحت إشراف إدارة دائرة الشباب الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، وبدعم من الأمم المتحدة في مصر، وعدد من المكاتب التابعة لها، كمكتب اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الصحة العالمية، ومكتب اليونسكو، بالإضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة، مكتب متطوعي الأمم المتحدة، ومكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة بالشراكة المصرية، وبمشاركة ٥ منظمات مصرية شبابية (you think green - اكتس – انفيروكس – الإمام - شباب بيحب مصر).

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