حملة تموينية.. ضبط مخبز لتجميعه 83 بطاقة تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل الوزارة عدة حملات لمراقبة المخابز ومدى التزام أصحابها بالتعليمات والقوانين التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحت إشراف على حسن مدير عام شئون التجارة والرقابة ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

ضمت الحملات محمد ذكى ومحمد صالح وسامى ابراهيم وايهاب رجب من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن ضبط مخبز لتجميع ٨٣ بطاقة تموينية وضبط ١٥ مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن.



كما تم ضبط مخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وضبط ٥ مخابز للتصرف فى إجمالى ٥٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام ومخبز لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وتواصل مديرية تموين الدقهلية جهودها للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين والتعامل بكل حسم مع المخالفين.