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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هابي فلانتين.. أحدث أشكال وأسعار بوكيهات الورد في عيد الحب| فيديو وصور

بوكيهات الورد
بوكيهات الورد

عيد الحب العالمي كما نعرف هو يوم ١٤ من شهر فبراير، ولكن المصريين يحتفلون به مرة أخرى في السنة، وبالتحديد يوم ٤/١١ لذلك سمي بـ "عيد الحب المصري"، ومع إختلاف أنواع الهدايا في عيد الحب سيظل الورد محتفظًا بمكانته المرموقة كرمز من رموز الحب، وخصوصًا الورود ذات اللون الأحمر.

رصدت عدسة "صدي البلد" أحدث أشكال وأسعار بوكيهات الورد في يوم عيد الحب المصري كما يطلق عليه المصريين.

 


قال زيدان محمد أحد العاملين بمحل الورود في منطقة المهندسين، إن أكثر الألوان المطلوبة في عيد الحب هو اللون الأحمر، وأن هناك ألوان تتناسب مع اللون الأحمر ومع جميع الألوان مثل اللون الأبيض.

وأضاف "زيدان" أن أسعار بوكيهات الورد تبدأ من خمسين جنيهًا إلي خمسة مائة جنيهًا، وكل بوكيه له سعر حسب أنواع الورد المطلوب، وأن الورد الطبيعي كي نحافظ عليه يجب وضعه في إناء ونضع له يوميًا كمية معينة من الماء الفاتر.

وأوضح "زيدان" أن هناك نوعان للورد مثل الورد المستورد والورد المصري، وأن سعر الوردة الواحدة عشر جنيهات، ويختلف سعر الورد حسب نوعه وأن الورد المستورد يبدأ من ثلاثين جنيهًا.

وأختتم "زيدان" أن الإقبال علي شراء الورد في عيد الحب المصري أقل من عيد الحب العالمي، لأن كثيرًا من الناس تحتفل به يوم ١٤ من شهر فبراير فقط.
 

اللون الاحمر شهر فبراير المصريين عيد الحب المصري يوم عيد الحب يحتفلون فلانتين

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