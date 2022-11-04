أسامه نبيه يرفض تدريب نادي أسوان

أكد مصدر مقرب من أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رفض الأخير للعرض الذي تلقاه من نادي أسوان لتولي تدريب الفريق في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن أسامة نبيه اعتذر عن عدم قبول عرض أسوان في الفترة الحالية، وفضل الاستمرار في منصبه بالجهاز الفني للفريق الأبيض.

وشهدت الساعات القليلة الماضية مفاوضات مكثفة من قبل مسؤولي أسوان لاقناع المدرب العام للزمالك بتولي قيادة الفريق في الفترة الحالية قبل أن يعتذر.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء المصري في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم ٢٦ نوفمبر الجاري.