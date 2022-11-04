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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهي حواس يطالب باسترداد رأس نفرتيتي والقبة السماوية وحجر رشيد | فيديو

صدى البلد

تحدث الدكتور زاهى حواس العالم الأثرى الكبير، عن تفاصيل محاولات استرداد القطع الأثرية المسروقة.

أوضح حواس خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن متحف بوسطن سرق 4 قطع أثرية من دير الجبراوى بأسيوط، وتمكن من استرجاعها.

 القطع الأثرية

وتابع حواس قائلا:" عندى صحابى فى الخارج بيعرفوني القطع الأثرية المسروقة والمتاحف مخبياها".


وأكد زاهى حواس، أنه يقود حملة لإسترجاع، حجر رشيد، رأس نفرتيتى، القبة السماوية، من الخارج، لافتا إلى أن بدأ المطالبة باسترداد هذه القطع عام 2010 .
 

قطع أثرية برنامج نظرة قناة صدي البلد زاهي حواس المتاحف القبة السماوية الدكتور زاهي حواس

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