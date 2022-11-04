زاهى حواس يكشف تفاصيل سرقة القبة السماوية من معبد دندرة .. فيديو

كشف الدكتور زاهي حواس العالم الأثرى الكبير، مفاجأة بشأن كيفية سرقة معبد دندرة.



وأوضح حواس خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، خلال القرن الماضي، دخل سارق آثار فرنسي معبد دندرة وقام بنشر القبة السماوية من السقف.

القبة السماوية

وتابع العالم الأثرى، أن السارق هرب القبة السماوية لـ فرنسا وقام ببيعها لمتحف اللوفر، معقبا:" يتم التحقيق حاليا مع مدير متحف اللوفر السابق لشرائه 5 قطع أثرية مصرية".

وأكد الدكتور زاهى حواس، أن القبة الموجودة حاليا فى معبد دندرة هي قبة مقلدة من النسخة الأصلية المسروقة.