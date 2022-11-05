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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| لحظة اقتحام الجمهور حفل ويجز .. فيديو

ويجز
ويجز

حالة من الهرج والمرج انتابت حفل ويجز، اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

 

بدأ ويجز، الحفل وقام بغناء ما يقرب لمدة ساعة ومن ثم قامت بعض الجماهير باقتحام الحفل الأمر الذي جعل ويجز يتوقف عن الغناء، وغادر الحفل.

رغم بدايته .. إلغاء حفل ويجز بسبب التكدس الجماهيري

حفل ويجز بالمنارة يرفع شعار "كامل العدد"| صور

وطرحت التذاكر بثلاثة فئات، Regular بسعر 350 جنيها، Fan Pit بسعر 550 جنيها، VIP بسعر 1200 جنيه.

ويعد هذا الحفل تطورا كبيرا لشكل وأفكار وتنفيذ الحفلات الموسيقية في مصر، مستعينا فيه بأحدث التكنولوجيا العالمية، التي تجعل الجمهور في قلب الحدث مستمتعا بكل تفاصيله الدقيقة المصممة باحترافية وإتقان.

ويعكس الحدث مسيرة ويجز الفنية التي بدأها من الورديان بالإسكندرية في أواخر 2017، من صوت الشباب الجديد في أغنية TNT إلى صناعة ظاهرة ثقافية مع "دورك جاي"، ثم الانطلاق لتحقيق العالمية خارج مصر، وصنع ويجز تجربة ومسيرة خاصة مع جمهوره الذي آمن به كموهبة ونوع موسيقي جديد يمثل المستقبل في مصر، عبر عنها "ويجز" بكلمات ومعاني قريبة من الشارع المصري، وتعبر بشكل صادق عن مشاعر وصراعات الجيل الجديد من الشباب.

ويجز المنارة مركز المنارة للمؤتمرات الدولية التجمع الخامس التكنولوجيا

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