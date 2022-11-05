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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل النزوة يدخل قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر

النزوة
النزوة

تمكن مسلسل النزوة من الدخول الى قائمة الاعمال الأعلى مشاهدة فى مصر ، بعد طرحة أولي حلقات خلال الأيام الماضية . 

حيث أحتل مسلسل النزوة المركز السابع من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة للأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر ، بينما نجح مسلسل الغرفة 207 من احتلال المركز الثاني .

مسلسل النزوة.. تبدأ القصة عند وقوع جريمة قتل، ثم تعود الأحداث بطريقة الفلاش باك خلال تحقيقات النيابة، لتبين كيف التقى الحبيبان مصادفة، وكيف بدآ في التقرب من بعضهما البعض، وكيف يروي كل منهما الأحداث بطريقته ووجهة نظره، فمثلا يتكرر اللقاء بينهما مصادفة على الشاطئ، ويقوم عمر بتوصيلها لمنزلها، وهناك تتباين القصة بحسب رواية كل منهما، فبحسب عمر قامت هالة بدعوته للمنزل وحاولت التقرب منه هناك لكنه اعتذر، أما هالة فروت للنيابة أنه حاول التقرب منها في المنزل لكنها رفضت.

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وبالتزامن مع حدوث جريمة القتل، تتوجه أصابع الاتهام إلى أكثر من جهة، لتتداخل فيها قصص الحب والانتقام، راصدة الآثار النفسية للخيانة بين الزوجين، حيث تطرح الحلقات وجهتَيْ نظر مختلفتين، لتكشف تفاصيل الدراما بأسلوب غير كلاسيكي، مستعرضةً وجهات نظر متباينة باستخدام مشاهد تجمع الشخصيات بين الماضي والحاضر.

مسلسل النزوة..  بطولة خالد النبوي، وعائشة بن أحمد، وعمر الشناوي، وسالي شاهين، ومراد مكرم، وعمرو صالح، ونور محمود، وزياد النبوي، وبمشاركة مجموعة من الضيوف منهم: سلوى محمد علي، رمزي العدل، ميريت الحريري، ونهى الخولي. المسلسل من تأليف محمد الحاج، بمشاركة يمنى خطاب، وياسمين زهدي، ومن إخراج أمير رمسيس.

النزوة خالد النبوى سلوى محمد علي عمر الشناوي محمد فراج الغرفة 207 مسلسل الغرفة 207 ميريت الحريري مسلسل النزوة

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