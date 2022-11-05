عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم، السبت 5 نوفمبر 2022، استقرارا في الأسعار وفقًا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن اليوم السبت 5 نوفمبر  وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 30 و35 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وبين 39 و40 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

أسعار الدواجن البلدي: 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 49 و50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأوراك: بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه: بين 75 و90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الرومي: بين 55 و65 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات البيضاء: بين 24 و25 جنيهًا للكيلو.

وطبق الكبد والقوانص بـ 20 جنيها .

ويسجل كيلو الأجنحة 35 جنيهًا.

ويصل سعر كيلو الأرانب إلى 79 جنيهًا.

أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية 

كما شهدت أسعار الكتاكيت تراجعًا أيضًا، حيث جاء سعر الكتاكيت في السوق المحلية كالتالي:

سعر كتكوت أبيض: بين 5 و5.25 جنيه.

سعر كتكوت ساسو: 4.75 و5 جنيهات.

أسعار طبق البيض اليوم السبت 5 نوفمبر في السوق المحلية

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 86 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض إلى 80 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي فوصل إلى 90 جنيها

أسعار البط اليوم   

أسعار البط البلدي بـين 55 و60 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 49 و53 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط الفرنساوي بين 26 و28 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط المولار بين 35 و38 جنيها للكيلو في المزرعة.

غرفة القاهرة التجارية الثروة الداجنة اسعار الدواجن اليوم السبت اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن اسعار الدواجن والبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

زيادة 26 جنيها ..سعر الذهب فى مصر اليوم 5-11-2022

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

كولر يرفض الحديث .. صدمة بشأن غرامة كهربا.. فيديو

بعد اعتناقها الإسلام.. صور لـ مارلين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية

كنت شريكا فى التنفيذ.. فتحي سند يكشف أسباب استقالته من قناة الزمالك

ترشيحاتنا

الحكومة تتعامل مع 20 ألف شكوى في مجال الإسكان خلال شهر 

محافظ قنا يكرم اثنين من العاملين بالقوى العاملة لجهودهم في توفير فرص عمل للشباب

سفارة مصر في الرياض.. تعرف على كيفية استخرج أو تجديد إذن العمل

مرتضى منصور يعلن تفاصيل برنامجه الجديد على قناة الزمالك

الاتصالات العراقية تحجب أكثر من 400 موقع إباحي في يومين

المنظومة الحكومية تتلقى 12780 شكوى بشأن السلع التموينية في شهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

فرح محصلش وكل المدعوين باللون الأبيض.. بوسي تثير الجدل في "كتب الكتاب"

بعد اعتناقها الإسلام.. صور لـ مارلين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية

بالتايجر ومكياج هادئ.. شاهيناز في أحدث إطلالاتها|شاهد

فيديو

بالأسماء.. المطرودون من جنة كولر في الأهلي خلال يناير| فيديوجراف

كواليس تصوير مشهد وفاة ماما نونا بمسلسل يتربى فى عزو.. فيديو

علاء مرسي عن فيديوهاته مع دومنيك : دمنا تقيل ووحشة..وأقدمها لركوب الموجة

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ