بعد طرح اسم فيريرا.. وولفرهامبتون يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، تعيين جولين لوبيتيجي مديرا فنيا للفريق، خلفا لـ برونو لاج، الذي تمت إقالته “مؤخرا” بسبب سوء النتائج.

وقال وولفرهامبتون في بيان رسمي:" يسعد الذئاب تأكيد تعيين جولين لوبيتيجي مدربا جديدا للفريق".

وأضاف بيان وولفرهامبتون :"سيبدأ لوبيتيجي ذو الخبرة الواسعة ، والذي عمل في التدريب والإدارة لما يقرب من 20 عاما، تجربته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين 14 نوفمبر عندما يتولى رسميًا مسؤولية الفريق الأول للذئاب".

وسبق أن عمل لوبتيجي مديرا فنيا لفريق بورتو البرتغالي وريال مدريد وإشبيلية، كما درب منتخب إسبانيا.

كانت تقارير صحفية ذكرت “مؤخرا” أن جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، مرشح لتدريب وولفرهامبتون.

ترتيب وولفرهامبتون:

ويحتل وولفرهامبتون المركز التاسع عشر وقبل الأخير في ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.

وخاض وولفرهامبتون 13 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في مواجهتين فقط، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 7 مناسبات.