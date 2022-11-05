تحرير 227 محضرا تموينيا خلال أسبوع في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومستودعات البترول بنطاق المحافظة لضبط المخالفين.

وأعلن المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن قيام عدد من الحملات التموينية، أسفرت عن تحرير 227 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، منها 85 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و142 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف "الجمال" أن من أبرز القضايا التى تم ضبطها ، تحرير محضر جنح قويسنا ضد صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بناحية شارع الجيش، لحيازته كمية قدرها 1 طن و120 كيلو لحوم مجهولة المصدر وبدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بهدف بيعها بأزيد من السعر الرسمي المتداول بالأسواق، كما تم تحرير محضر جنح أشمون ضد المدير المسئول عن محل لتجارة وبيع الأعلاف الحيوانية بناحية سنتريس، لحيازته كمية قدرها 9 أطنان أعلاف بدون مستندات ومجهولة المصدر.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.