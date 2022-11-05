بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على صحراوي العدوة بالمنيا

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي مدخل مركز العدوة شمال المنيا بسبب اختلال عجلة القيادة تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي امام مدخل مركز العدوة.

أسفر الحادث في إصابة 6 أشخاص وهم تغيان م. ع 15 سنة مقيم مركز المنيا وصابر . ع. م 30 سنة، أبوقرقاص واسماعيل ع. أ 40 سنة الفكرية بابوقرقاص وهيثم. م. ع 21 سنة ومحمد . م. م 15 سنة واسماعيل. ع. أ 16 سنة مقيمون جميعا في المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.