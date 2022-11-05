بعد إعلان إصابته.. موقف ميسي من المشاركة في كأس العالم 2022

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، السبت، إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق.

وذكر نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي، أن ميسي لن يشارك مع الفريق في مباراة الغد ضد لوريان، بسبب معاناته من التهابات في وتر العرقوب.

موقف ميسي من المشاركة في كأس العالم

ووفقا لبيان باريس سان جيرمان، فإن ميسي سيعود إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

ولن تؤثر إصابة ميسي على مشاركة اللاعب مع منتخب الأرجنتين في مونديال قطر المقرر انطلاقه 20 نوفمبر المقبل.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.



مجموعات كأس العالم

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.