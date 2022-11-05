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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل .. 5 سيارات تحت 150 ألف جنيه .. صور

5 سيارات مستعملة
5 سيارات مستعملة في مصر

ينتشر في السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من إصدارات السيارات المختلفة والمتنوعة، والتي تناسب أذواق المواطنين المصرين واحتياجاتهم، وتساعدهم علي السفر والتنقل بكل سهولة بفضل مميزاتها ومنها، رخص ثمنها ، وانخفاض استهلاكها للوقود .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ  5 سيارات مستعملة تحت 150 ألف جنيه.

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1- هونداي اكسنت موديل 2006

تستمد سيارة هونداي اكسنت موديل 2006 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتقدم السيارة باللون الأحمر، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 159999كم.

تقدم سيارة هونداي اكسنت موديل 2006 للبيع بسعر 95 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

هونداي اكسنت موديل 2006

2-بروتون بيرسونا موديل 2009

تحتوي سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009 علي محرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتقدم السيارة باللون النبيتي، وقامت السيارة بقطه مسافة تصل الي 159999 ألف كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية عدا السقف،  ولا يوجد بها دهانات خارجية، وبهار رخصة سارية لمدة .

عرضت سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009 للبيع بسعر 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

بروتون بيرسونا موديل 2009

3-اسبرانزا إيه 516 موديل 2009

تحصل سيارة اسبرانزا إيه 516 موديل 2009 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مزود بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 140 ألف كم، وبهار رخصة سارية لمة عام.

تأتي سيارة اسبرانزا إيه 516 موديل 2009 بسعر 118 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

اسبرانزا إيه 516 موديل 2009

4-رينو سيمبول موديل 2010

تمتلك سيارة رينو سيمبول موديل 2010 محرك سعة 1500 سي سي، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، قامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 199999 كم، وتحتوي السيارة علي مرايات جانبية كهربائية، ووسائد هوائية، وabs، وتكييف، ونظام صوت، ونظام ضد السرقة، وريموت، وسنتر لوك زجاج كهرباء أمامي وخلفي .

تتوافر سيارة رينو سيمبول موديل 2010 للبيع بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

رينو سيمبول موديل 2010

5-نيسان صني موديل 2003

تظهر سيارة نيسان صني موديل 2003 بمحرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، تقدم السيارة باللون الأبيض، ويوجد بها دهانات خارجية، وتحتوي علي سبويلر خلفي، وجنوط ، وريموت، وجهاز إنذار، وكاسيت، وبلوتوث، و USB.

نيسان صني موديل 2003

يبلغ سعر سيارة نيسان صني موديل 2003 ، 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

هونداي اكسنت موديل 2006 بروتون بيرسونا موديل 2009 اسبرانزا إيه 516 موديل 2009 رينو سيمبول موديل 2010 نيسان صني موديل 2003

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