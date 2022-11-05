سوق المستعمل| هيونداي إكسيل بـ 55 ألف جنيه.. صور

تنتمي سيارة هيونداي إكسيل موديل 1994 إلي فئة السيارات السيدات، وتم تقديمها في الأسواق من عام 1985 حتي عام 1994، وتناسب سيارة إكسيل موديل 1994 مختلف أذواق المواطنين، ونالت شعبية كبيرة لدي المواطنين المصريين لما تحتوي علية من مميزات أهمها رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود .

هيونداي إكسيل موديل 1994

مواصفات سيارة هيونداي إكسيل موديل 1994

تستمد سيارة هيونداي إكسيل موديل 1994 قوتها من محرك سعة 1994، مزود بعلة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وتقدم هيونداي إكسيل باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تتراوح من 140000 كم وتصل إلي 159999كم، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها أي دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام وشهرين.

هيونداي إكسيل موديل 1994

تأتي مقصورة سيارة هيونداي إكسيل موديل 1994 بالعديد من المميزات منها، 2 كرسي فيرنا كهرباء، وشاشه تعمل باللمس، وكاميرا خلفيه، وكاسيت، وبلوتوث، وبها مرايات فيرنا تعديل، وزجاج كهرباء أمامي وخلفي، سنتر لوك، وإنذار، وتكيف، وعدادات قياسية للسرعة، ومساحة إضافية في التابلو الأمامي للتخزين، وولاعة سجائر، وطفاية للسجائر، ومقابض للتحكم في الباب من الداخل، وازرعه بالمقود للتحكم في عمل الضوء والمساحات والإشارات.

هيونداي إكسيل موديل 1994

تمتلك سيارة هيونداي إكسيل موديل 1994 من الخارج مظهر متميز بسبب احتوائها علي ، جنوط سبور، ومصابيح أمامية للضباب، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومرايات جانية يمكن التحكم بهم يدويا، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود ، ومقابض أبواب باللون الأسود، ومساحات زجاج أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وسبويلر خلفي.

هيونداي إكسيل موديل 1994

سعر سيارة هيونداي إكسيل موديل 1994

تعرض سيارة هيونداي إكسيل موديل 1994 للبيع بسعر 57 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

