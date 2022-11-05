ترتيبات اللحظات الأخيرة لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ Cop27 .. صور

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ الاتفاقية الإطارية التابعة للأمم المتحدة لتغير المناخ، اليوم السبت، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بقاعة المؤتمرات في شرم الشيخ

وتياحث الوزيران حول ترتيبات اللحظات الاخيرة قبل افتتاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والمقرر غدا الأحد بمشاركة وفود وممثلين لمائتي دولة.

ومن المقرر انطلاق فعاليات الافتتاحية غدا لموتمر المناخ بتسليم ابوك شارما رئيس الدورة ٢٦ في جلاسجو بالقاء كلمة افتتاحية بشأن التغير المناخى وضرورة البناء علي ما تم الاتفاق عليه في جلاسجو

ويلقي ايضا رئيس الدورة الحالية الوزير شكري الكلمة الافتتاحية للدورة ٢٧

كما يتحدث خلال الجلسة الإجرائية أيضا سيمون ستيل السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ ، وهوسونج لى رئيس اللجنة الحكومية الدولية.

ويتضمن الشق الرئاسى من القمة الذى يعقد يوم بعد غد السابع من نوفمبر عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى يلقى الزعماء المشاركون فيها كلمات تتناول جهود بلادهم فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.. على أن تعقد ثلاث موائد مستديرة أيضا للزعماء المشاركين فى الثامن من نوفمبر.

وتنطلق غدا الأحد أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ (Cop 27) وتستمر حتى الثامن عشر من نوفمبر الجارى بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ.

وذكرت اللجنة الإعلامية للمؤتمر في بيان لها أن المؤتمر يتضمن ثلاث فاعليات رئيسية تتمثل الأولى فى افتتاح المؤتمر صباح غد والثانية افتتاح قمة الزعماء يوم "الإثنين" المقبل والثالثة تتمثل فى افتتاح الشق رفيع المستوى من المؤتمر فى الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

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