اختبار تمثيل لـ صاحب واقعة محل الكشري في فيلم بطولة رانيا يوسف

وصل منذ قليل، محمد صاحب واقعة كشري التحرير ومتصدر التريند المصري، كواليس تصوير فيلم التاروت بطولة رانيا يوسف وسمية الخشاب.

وأكد صناع الفيلم أن محمد صاحب واقعة كشري التحرير في التصوير اليوم لعمل اختبار تمثيل أمام الكاميرا فإن اجاد التمثيل سوف يستعينوا بأغنيته مع عصام شعبان عبد الرحيم ضمن أحداث الفيلم.

وأكد صناع الفيلم أن قرار مشاركته في الفيلم حتى الآن غير مؤكد ويتوقف على اقتناع المخرج إبرام نشأت بشخصيته أمام الكاميرا.

ويبدو أن الشهرة وحب الظهور كان حلما يراود عامل النظافة الشهير بعامل كشري التحرير، مرة بظهوره مع فنان شهير يأكل الطعام معه، وأخرى محاولا التواجد في عزاء المحامي الراحل فريد الديب، ثم إعلانه خطبة مذيعة، وأخيرا بالظهور في ثوب مطرب شعبي.

صاحب واقعة كشري التحرير يتجه للغناء الشعبي

متلونا مع كل شخص يظهر معه، تارة يظهر عامل النظافة بقميص رسمي، وأخرى ببدلة حمراء، وبداية الجدل الأخير ترجع إلى تداول صورته مع المطرب الشعبي عصام شعبان عبدالرحيم يحتضنه ويضحكان معا مرتديا بدلة باللون الأحمر.



وكشف المطرب الشعبي عصام شعبان عبدالرحيم تفاصيل هذا التعاون عبر أغنية سيتم طرحها قريبا، من كلمات إسلام خليل وألحان عصام شعبان، وغناء محمد وعصام.

ونشر عصام عبر حسابه: “انتظروني عصام شعبان عبدالرحيم، ومحمد عامل النظافة واسم شهرته الجديد محمد الجدع ، في غنوة جديده اسمها از از و اجري”.

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