زمالك 2005 يهزم بتروجت بهدفين في بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2005، على بتروجت بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر النادي بالجولة السابعة لبطولة الجمهورية.

أحرز هدفي الزمالك: كريم حامد ويوسف أحمد حسن.

وشهدت المباراة أداء مميزا من لاعبي الزمالك حيث استطاعوا فرض سيطرتهم خلال أحداث المباراة، ونتج عن ذلك تسجيل هدفين وإضاعة بعض الفرص المحققة.

ويقود فريق زمالك 2005 :نعمان سامى مدربا للفريق، محمد فوزي مساعد مدرب، محمد عبد الجواد مدرب حراس مرمى، إبراهيم محمود إداريا وياسين السيد غنيم، أخصائى تأهيل وإصابات.