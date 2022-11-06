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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 : تحضر حفلة

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

تشير توقعات برج الثور اليوم، قد يكون وضعك المالي مرضيًا، وستكون مصدر إلهام لوضع المزيد من الأموال في مساعي جديدة ومثيرة.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور .. حظك اليوم السبت 5 نوفمبر 2022: استفد من وقتك

برج الثور وحظك اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

قد تختفي جميع مشاكلك الصحية البسيطة، حافظ على عاداتك الصحية، ولا تأخذ أي شيء كأمر مسلم به، قد يكون وضعك المالي مرضيًا، وستكون مصدر إلهام لوضع المزيد من الأموال في مساعي جديدة ومثيرة، من المحتمل ألا يكون مكان عملك هو المكان الأكثر إنتاجية بالنسبة لك، قد يكون لهذا تأثير على مقدار العمل الذي تنجزه، قد يكون منزلك مليئًا بالطاقة الإيجابية والفرح إذا كان جميع كبار السن في عائلتك في حالة مزاجية جيدة بشكل خاص، قد لا يحدث شيء بينك وبين زوجتك / شريكتك ، وقد تستمر حياتك العاطفية في الازدهار.

توقعات برج الثور مهنيا

قد يحتاج سكان برج الثور إلى توخي الحذر الشديد على الجبهة المهنية، خذ وقتك وفكر في الأمور، بالطريقة التي كانت تسير بها الأمور ، يمكن لأفعالك المفاجئة أن تعرقل التقدم الذي تم إحرازه تمامًا، لا تتحرك حتى يحين الوقت المناسب، لا تتوانى في سعيك وراء التميز.

توقعات برج الثور صحيا

قد يكون هذا اليوم جيدًا لصحة سكان برج الثور ، حيث يجلب الراحة لأولئك الذين يعانون من أمراض بسيطة نسبيًا، لقد كنت تهتم بصحتك الجسدية ، وهذا رائع ، لكن لا تنسَ عافيتك العقلية أيضًا، تحقيقا لهذه الغاية ، قد تكون ممارسة اليوجا مفيدة.

توقعات برج الثور عاطفيا

ليس لديك ما يدعو للقلق على الجبهة الرومانسية ، حيث يبدو كل شيء وردية، يمكنك أنت وشريكك الآخر قضاء اليوم في القيام بشيء ممتع، يمكن لمواليد برج الثور أن يضيءوا يوم شركائهم من خلال تنظيم مفاجأة لهم

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

حاول البقاء مع أقربائك سيجعله يومًا مثاليًا، ادعُ جميع الأشخاص المميزين ورتبوا وجبة معًا، من المرجح أن يظل الجميع في مزاج جيد بفضل الحفلة ، ويمكنك الاسترخاء بصحبة من تهتم لأمرهم.

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